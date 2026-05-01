El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que solicitará licencia a su cargo, asegurando que tiene “la conciencia tranquila” frente a los señalamientos en su contra.

El mandatario estatal calificó como “falsas y dolosas” las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las cuales lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, y sostuvo que no existe sustento en dichos señalamientos.

Rocha Moya afirmó que su decisión busca atender el proceso con claridad y responsabilidad, reiterando que enfrentará cualquier señalamiento dentro del marco legal.

El anuncio ocurre en medio de un contexto de tensión política y mediática, mientras autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen comunicación sobre el caso.

El gobernador insistió en que confía en las instituciones y en que se esclarecerán los hechos.