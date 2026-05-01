La explanada de la Torre Bicentenario de Ciudad Victoria se convirtió en el principal escenario de la fiesta organizada por el INJUVE en honor de los niños, con juegos tradicionales que fueron la delicia de chicos y grandes.

Fue nutrida la participación de funcionarios estatales y servidores públicos en esta celebración, pue se sumaron a las dinámicas y generando un ambiente que rompió la formalidad del entorno administrativo.

“Nuestro objetivo es recordar que la juventud y la niñez son el corazón de nuestra transformación; al jugar no solo nos divertimos, sino que reconstruimos la confianza y el respeto entre ciudadanos”, señaló el funcionario durante el desarrollo de la actividad.

La respuesta de la ciudadanía y de los trabajadores reafirmó el éxito de la convocatoria, evidenciando la necesidad de mantener vivos los juegos tradicionales frente al auge de la era digital.

El evento se alinea con las políticas de bienestar impulsada por el gobierno del Estado, y se priorizan espacios que dignifiquen la convivencia familiar, asegurando que el humanismo y el rescate de nuestros valores sean ejes rectores para el futuro de los niños tamaulipecos.

En otros temas, Reynosa volvió a mancharse de sangre con la ejecución de un varón y la muerte colateral de una joven estudiante, a la altura del bulevar Hidalgo frente a un monumento de PEMEX.

El presidente municipal Carlos Peña Ortiz se apresuró a desmarcarse de la ola de violencia que envuelve a esa martirizada ciudad, exigiendo la participación de autoridades federales y estatales para restablecer allí el imperio de la ley.

En tanto que la diputada local de MORENA Magaly Deandar emitió un rotundo rechazo a los estallidos de violencia, urgiendo al gobierno a actuar con prontitud para conseguir que vuelva la paz a las ciudades.

Reynosa es una ciudad fronteriza donde la violencia se ha arraigado y el gobierno combate a los delincuentes con saliva pues la cacareada coordinación institucional, así como las mesas de seguridad, son puro jarabe de pico.

El sector empresarial de esa ciudad fronteriza empieza a perder la paciencia ante la impotencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, urgiendo en términos perentorios una acción más enérgica para pacificar a Reynosa.

En asuntos económicos, la CANACINTRA emitió a través de un comunicado de su representante en Reynosa Federico Alanís Peña si postura respecto de la aprobación de la jornada laboral de 40 horas en México.

Dice el documento, de manera textual:

“Reconocemos este avance como parte de las tendencias globales en favor del bienestar laboral; sin embargo, su implementación debe considerar los retos económicos, operativos y de competitividad, especialmente para las MIPYMES.

“Proponemos la creación de un Pr ograma Nacional de Transición Productiva que acompañe esta reforma con incentivos, impulso a la productividad y esquemas de flexibilidad laboral que faciliten su adopción.