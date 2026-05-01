Ya entrados en el tercer año rectoral del médico Dámaso Anaya Alvarado, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas la aplicación de su equipo y de las y los directores de la Unidades Académicas Multidisciplinarias al trabajo será en dos vertientes, la consolidación de la transformación y que se mantenga en la misma dirección, así como, mejorar la infraestructura educativa, tecnológica y de prácticas para que los estudiantes cuando egresen sean competitivos.

Con la máxima aquella de que, trabajo supera cualquier tipo de manifestación inadecuada, todas las áreas de la Rectoría redolarán el paso, sobre la base siempre de la guía establecida en el Plan de Desarrollo Institucional, con la garantía de que, el respaldo del Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, es parte fundamental para que la UAT una vez que recuperó su misión, haga mayores aportaciones al desarrollo económico y social de la entidad.

En el Segundo Informe del Rector, los datos cuantitativos permitieron que la sociedad viera una Universidad en constante movimiento en donde, los responsables de programas educativos, innovación docente y tecnológica, modernizadores de las instalaciones y creadores de estrategias para la investigación y la educación práctica generen acciones que impactan en el crecimiento de la matrícula, un nivel de egresión muy aceptable y que, el camino personas de la comunidad universitaria sobresalgan por su desempeño en competencias académicas, de investigación y deportiva.

Mención especial debe hacerse a las relaciones exitosas logradas por Anaya Alvarado con instituciones públicas nacionales, universidades de otros países y organizaciones empresariales, embajadas y desde luego con el Gobierno de la República, porque representan ventanas de oportunidad que se mantienen abiertas para que investigadores y alumnos puedan aprovechar desde la forma de realizar prácticas profesional, movilidad estudiantil y docente o bien colaboraciones para la investigación aplicada que impacta en el desarrollo de las regiones.

En el asunto de las prácticas profesionales que los jóvenes realizan en empresa e instituciones, en un abrir y cerrar de ojos se convierte en la oportunidad esperada por los estudiantes para comenzar su desempeño en el campo laboral, dado que, lograron significarse en sus tareas de práctica y ello los catapulta a la posibilidad de ingresar a laborar una vez que concluyan sus estudios profesionales.

También son significativas las actividades de alcance nacional e internacional que se llevan a cabo en la UAT, entre ellas la Feria del Libro UAT, así como, Congresos, Seminarios, Diplomados, Conversatorios y las festividades por aniversario de sus Escuelas o Facultades y la propia Universidad, en virtud de que con ellos se muestra la gran capacidad de convocatoria y de organización que tiene la Máxima Casa de Estudios.

Ya mismo, en esta semana comienza el Congreso Nacional e Internacional de Trabajo Social, bajo el lema, Derechos Sociales, Bienestar y Buen Vivir.

Tiene como objetivo fortalecer el impacto del trabajo social en la reconstrucción del tejido social, motivo por el cual intervienen todas las disciplinas afines al trabajo social nacionales e internacionales para analizar, reflexionar y proponer soluciones a los desafíos sociales que viven las poblaciones, según lo hizo saber la Doctora Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, Directora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano.

El Congreso que será inaugurado por el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya y por el Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, tiene seis ejes, Derechos sociales, bienestar y buen vivir con una mirada desde el trabajo social, también, Modelos de formación en trabajo social, sus componentes y el desarrollo curricular, además de, Nuevas tecnologías e inteligencia Artificial en la Investigación y el Ejercicio Profesional.

Los otros tres ejes son, A 100 años del trabajo Social en América Latina. Las Historias regionales de formación profesional y de intervención; Elementos para el reposicionamiento del trabajo sociales en el contexto de las profesiones del Siglo XXI y; Los campos tradicionales en consolidación, los potenciales y los emergentes del trabajo social.

Los otros

El municipio de Ciudad Madero que tiene a su cargo como Alcalde Erasmo González Robledo, cumplió 102 años de su fundación y hobo celebraciones en grande, que resaltaron la historia, identidad y vocación de esta tierra del sur de Tamaulipas.

En su mensaje el titular del Ayuntamiento dijo que, la fecha representa la memoria de generaciones que han dado forma al municipio y aseveró que Ciudad Madero se vive en sus espacios, la cultura y la vocación turística, esta última actividad con la Playa Miramar como el ícono de encuentro de familias y paseantes que llegan de todas las regiones del país.

El programa incluyó la presentación del Ballet Folklórico Yacatecutli, una reseña histórica de la cronista municipal, Carolina Infante Pacheco, quien recordó los orígenes de Villa Cecilia, también se entregó la Medalla al Mérito Ciudadano Candelario Garza, al profesor Calixto Méndez Gómez por su trayectoria en el ámbito educativo como formador de generaciones y ejemplo de vocación.

Contra aquello que pudiera esperarse, alguna renuncia en el gabinete presidencial, este primero de mayo, en el mero día del trabajo, se quedó sin chamba el ingeniero Julio Berdegué Sacristán quien dejó la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, le reemplazará una mujer ingeniera, Columba Jazmín López Gutiérrez misma que, del 2018 al 2024 fue la responsable de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México.

Es decir, tuvo como jefa durante todo ese tiempo a la actual presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y, de nuevo dependerá directo de ella, porque del 2024 para acá tuvo como jefe al mismo que ahora sustituye, Berdegué Sacristán, porque fue coordinadora general de Bienestar en el Campo y poco antes Coordinadora Territorial.

Al momento de ser nombrada como titular de SADER, su jefa era la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel Reyes, porque despachaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en esa dependencia, también en la SEBIEN habrá relevo, porque la titular se va a la dirigencia nacional del Partido Regeneración a sustituir a Luisa María Alcalde Luján, llamada para encargarse de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Con las y los funcionarios de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el ingeniero Antonio Varela Flores, responsable de la secretaría estatal del ramo, tiene una gran relación, misma que se mantendrá con la nueva titular, porque hay pendientes urgentes que deben resolverse, ya que, de ello depende que los bloqueos carreteros a la Frontera de Tamaulipas no se lleven a cabo.