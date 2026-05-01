La Mesa de Seguridad y Justicia de Reynosa alertó sobre la grave crisis de inseguridad en Reynosa y urgió a los tres niveles de gobierno a implementar acciones inmediatas y coordinadas, reforzar la presencia de fuerzas de seguridad y avanzar en las investigaciones, al tiempo que llamó a la ciudadanía y a los liderazgos a actuar con unidad para recuperar la paz.

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La Mesa de Seguridad y Justicia de Reynosa advirtió que Reynosa atraviesa un momento crítico en materia de seguridad, tras los recientes hechos violentos que han cobrado la vida de personas inocentes y han generado indignación y temor entre la población.

A través de un posicionamiento público, el organismo señaló que no se puede normalizar la violencia ni aceptar vivir bajo condiciones de miedo, subrayando que la seguridad es un derecho fundamental y la justicia una responsabilidad indelegable del Estado.

La Mesa expresó su solidaridad con las familias afectadas y emitió un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para implementar acciones inmediatas, coordinadas y con resultados tangibles.

Entre sus principales exigencias destacan el reforzamiento de la presencia de fuerzas de seguridad en zonas prioritarias, avances concretos en las investigaciones para dar con los responsables, así como una coordinación efectiva entre instituciones acompañada de mecanismos de rendición de cuentas.

Asimismo, convocó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la construcción de la paz, destacando que no hay espacio para la indiferencia. “La paz requiere corresponsabilidad y participación activa”, enfatizó.

También hizo un llamado a los liderazgos políticos y sociales a actuar con unidad y responsabilidad, dejando de lado intereses particulares en un contexto que exige cohesión.

“La seguridad no admite agendas paralelas. Reynosa exige decisiones firmes y ejecución sin atrasos”, puntualizó.

Finalmente, el organismo reiteró que mantendrá un seguimiento constante de la situación hasta que se logren resultados que devuelvan la tranquilidad a la ciudadanía.