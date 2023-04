¿Qué le hace pensar a un político que es más importante que el pueblo?, la respuesta es harto sencilla, la pendejez y la soberbia, no hay de otra.

Con esa aclaración tratemos de ubicar en uno de los bandos, quizá en los dos, a los Cabeza de Vaca, al exgobernador por haberse llevado 56 policías (por supuesto a cargo del Estado, cubiertos sus salarios de los impuestos que pagamos usted y yo) para su guardia personal y a su hermanito, el Senador Ismael, por denunciar públicamente que se pone en riesgo la vida de su carnalito en el intento de regresar, vía reforma a la ley, a esos elementos a realizar la labor que deben desempeñar, el cuidado de todos.

Empecemos por Ismael, el más lelo de los hermanos según versión de la diputada reynosense Magaly Deandar, la verdad es que se escucha cínico cuando exige que le dejen la escolta a su hermano sabiendo que en su momento de gobernador habría retirado la vigilancia a Eugenio Hernández y a otros exgobernadores, le gana la soberbia cuando dice que el gobierno de Américo le debe dar seguridad a todos y alcanzó la locura, o la pendejez, cuando dice que la actual administración incluso debe cuidar a su hermano a sabiendas de que el prófugo exgobernador vive en los Estados Unidos, nomás faltaría que exigiera visas y viáticos para todos los estatales que tiene bajo su mando.

Cierto, la actitud de Ismael hace pensar que efectivamente la Diputada Deandar tiene razón en el sentido de que es el más lelo de los hermanos, fue una locura su declaración, al final, lo normal sería que el exgobernador anduviera como todos nosotros y, en caso de que le pasará algo, pues que llame al 911 para que acuda una patrulla a checar en que puede servirle, en el peor de los casos para él, pues que con todo el saqueo de recursos y las millonarias cifras que maneja pues se pague su propia escolta.

Es obvio que el más culpable del saqueo, de la distracción de recursos públicos para uso personal, es el exgobernador Cabeza de Vaca que todavía con el cinismo que le caracteriza dice que quiere ser presidente, digo, ¿cómo un político que deja indefenso a su pueblo o con mayor riesgo de ser víctima de un delito puede pensar semejante disparate?, lo dicho, es tanta la soberbia que se creen más importantes que la gente, piensan que su vida vale lo mismo o más que la de tres millones de tamaulipecos a quienes nos dejan más expuestos nomás por distraer un recurso que ni utiliza.

El contexto de todos los corajes de los Cabeza de Vaca, o la propuesta que los hizo enojar, fue que un Diputado local exigió que se reforme la ley para quitarle su escolta, una vigilancia que no tiene ni el Presidente, nomás para que se dé una idea.

Si me apura, por supuesto que estoy a favor de retirarle todas las escoltas a las personas que ya no ocupan una responsabilidad, más a quienes no las requieren y solo por joder al pueblo las reclaman, es un hecho que el prófugo sabe que quitarle 56 policías a la Secretaria de Seguridad Pública, que distraerle más de un millón de pesos mensuales, pues los hará quedar mal tarde o temprano y eso le ayuda a él y a sus cómplices del saqueo a seguir vigentes en base a sus propias mentiras o abusos.

Exacto, es pura perversidad de los Cabeza de Vaca quejarse porque les quitan escoltas que no usan, el beneficiado vive en los Estados Unidos, no pueden trabajar allá sus vigilantes a menos que también exija viáticos en dólares, nomás tienen ociosos a 56 elementos que pudieran patrullar las calles de una ciudad porque incluso son muchos más policías que los que tienen la gran mayoría de los municipios del Estado.

Concretando, el estar fuera del poder a enloquecido a los Cabeza de Vaca, con las declaraciones del Senador Ismael parece que ya está chisquiado porque ha de saber usted que los libritos también hablan de esa reacción, la máxima dice que el poder apendeja a los inteligentes, pero enloquece a los pendejos, y este parece un ejemplo que ni mandado a hacer…

RECIBE UAT A LA ASAMBRLEA GENERAL DE CONTROLARES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fue sede de la LVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES) “Los órganos internos de control universitario y su ecosistema”, la cual reúne a titulares de los organismos encargados de la gestión administrativa y jurídica de las cuarenta y siete instituciones de educación superior que conforman dicha Asociación.

Al inaugurar los trabajos de la asamblea, el rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, resaltó que, a través de las acciones que conforman el programa académico de la asamblea se aprovechan los conocimientos y experiencias de los pares institucionales para utilizar el desempeño de sus órganos de control y vigilancia a favor de la actualización necesaria para englobar y atender, con mayor disciplina, la creciente necesidad de generar propuestas que permitan enfrentar nuevos desafíos. Destacó la responsabilidad que requiere la planeación estricta, un programa de acción efectivo y una distribución razonada de recursos públicos para el cumplimiento de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior y, por supuesto, una revisión permanente de la pertinencia y alcance de su ejecución.

“Reitero la importancia de mantener una continua evaluación de la eficiencia de nuestras acciones, que fortalezcan la confianza de la sociedad en nuestras instituciones, ante la importante labor que nos confiere”, agregó.

Durante el acto inaugural, efectuado en el aula magna del Centro Universitario Sur, Mendoza Cavazos estuvo acompañado por la Lic. Ana Isabel Lerma González, directora de Educación Superior de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, en representación del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya; el C. P. Alfredo Nájar Fuentes, presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES; el Dr. Gustavo Adolfo Cruz Chávez, director general de Vinculación de la ANUIES; el Dr. Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de dicha Asociación; y el Dr. Humberto de la Garza Almazán, titular del Órgano Interno de Control de la UAT.

La Lic. Ana Isabel Lerma González manifestó que, mediante la asamblea, se profesionalizan las funciones de supervisión, vigilancia, control y evaluación para apoyar el mejoramiento de la gestión de las instituciones que conforman la Asociación.

Detalló que, mediante esa reunión, se coadyuva en sus procesos de transparencia y rendición de cuentas para optimizar la calidad del desempeño de las funciones asignadas y sustantivas que realizan las universidades, como la docencia, investigación, extensión, entre otras.

Al hacer uso de la palabra, el C. P. Alfredo Nájar Fuentes dio a conocer que la Asociación es un organismo que tiene como finalidad reforzar la credibilidad de la gestión administrativa con la comunidad universitaria y sociedad en general.

Agregó que, dentro del programa, que comprende tres días de actividades, se desarrollan conferencias, paneles y conversatorios, con el propósito de analizar temáticas significativas para la comunidad universitaria como: fiscalización, transparencia, autonomía técnica, investigación en el proceso de responsabilidades, el papel de los órganos internos de control en la administración pública, entre otras.

Destacó que la trascendencia de dicha reunión es que fortalecerá los lazos de las instituciones educativas, lo que permitirá dar respuestas contundentes a los asuntos comunes, por lo que se presentó el plan de trabajo de la Asociación, el cual centra sus ejes de acción en la capacitación técnica y la convivencia profesional, y fortalece su relación con autoridades de instituciones afines y los lineamientos de la institución.

