Aunque no se duda que pudiera tener un “Plan B” o “C”, por lo pronto las posibilidades de reelegirse BLANCA VALLES RODRÍGUEZ como secretaria general del Sutspet son pocas.

Y aunque presentó un amparo para ir por un nuevo periodo y postergar los 29 años que tiene al frente del Sindicato, le fue negado.

Pero BLANCA no está dispuesta a soltar el Sutspet y por ello está pensando en la implementación de un “Plan B” o “C”, que no es otra cosa que imponer a alguien de sus condicionales, y desde ahí, ser la mano que mece la cuna.

El amparo que promovió es en contra del decreto emitido el pasado ocho de febrero como solución a un reclamo de los sindicalizados, considerando que BLANCA se ha reelegido durante seis sexenios.

El decreto en mención, le permite a unos 15 mil sindicalizados elegir mediante su voto libre y secreto a su nuevo Secretario General e integrantes del Comité Ejecutivo del Sutspet.

Es decir, sería la primera ocasión en la que de manera democrática sea la base la que no solamente elija, sino también, la que cuente con el poder de revocación de mandato.

Por lo pronto BLANCA tiene en apoyo de la mayoría de los delegados sindicales, porque al final de cuentas, ella los impuso y de una u otra forma, le deben el favor.

Derivado de lo anterior, si BLANCA no está en condiciones de participar en el proceso interno, obviamente que propondrá a otra persona, donde desafortunadamente ya no serán los delegados quienes la elijan, a menos de que se dé línea.

Entre los 14 o 15 mil sindicalizados, hay gente que sigue simpatizando con VALLES RODRÍGUEZ pese a sus 29 años como dirigente, aunque también hay otra que no está de acuerdo en que posponga su periodo como Secretaria General.

A diferencia de la manera en que se eligió a BLANCA, por delegados, ahora serán los trabajadores sindicalizados los que podrán hacerlo a través de su voto libre y secreto.

Si VALLES RODRÍGUEZ es inteligente, sabrá entender el mensaje y retirarse, no sin antes proponer a quien pudiera sucederle en el cargo.

Tejer una red con quienes todavía son sus delegados para ir por un nuevo periodo, le puede resultar contraproducente, sobre todo si pierde en el proceso abierto y democrático.

Y es que, en caso de que no quedara BLANCA o alguien de sus delfines, no se lo van a perdonar y contrario a ello, lo primero que harían es un trabajo fiscalizador de lo que constituye el manejo de recursos por parte del Sindicato, donde consideran que no hay transparencia.

El proceso de selección podría llevarse en el mes de septiembre, a reserva de que antes pudiera resolverse otra impugnación que existe por la toma de nota, que le permitió a BLANCA estar donde se encuentra. En fin.

