Terminó la Semana Santa y los empleados de gobierno han regresado a sus labores.

En Nuevo Laredo, durante los días santos, hubo mucho ruido sobre el cambio de secretarios y directores que se dio en la presidencia municipal.

Muchos ya andan apostando a la división, asegurando que corrieron a los desleales, sin embargo la realidad es otra.

En todo gobierno sucede lo mismo, siempre hay cambios a mitad de administración, se van los que no dieron toda su capacidad de servir, los que no se acoplaron o los que de plano no tienen necesidad y decidieron buscar nuevos rumbos.

Que si MARIO GUERRA ya se fue, que si corrieron a LETICIA MENESES, que BLANCA PADILLA se fue del Zoológico, será el sereno, pero lo único cierto es que son cambios de rutina.

Los cambios que ha hecho CARMEN LILIA CANTUROSAS en su gabinete, lo han hecho cada uno de los alcaldes que han pasado por la alcaldía neolaredense.

Se piden resultados y quien no los de, ya sabe que corre el riesgo de ser relevado.

CARMEN LILIA tiene la obligación de darle resultados a los neolaredenses y por ello, ella tiene que exigirle a aquellos a quienes les dio la confianza de encabezar su gabinete, a que también den esos resultados.

MARIO GUERRA, LETI MENESES Y BLANCA PADILLA, no son los únicos que han sido relevados de su cargo, han sido varios más.

Y no se trata de ver si los corren por lealtad o por andar en otros partidos, se trata que los que aún quedan en su puesto, apliquen el refrán «si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar».

Así que «no le anden buscando tres pies al gato», a quienes andan diciendo que el equipo de CARMEN LILIA se está deshaciendo, lo único cierto es que lo está reforzando y para los funcionarios que se andan burlando, mejor deberían ponerse a trabajar mucho más, porque podrían ser los siguientes.

Aquí no se trata de amiguismos y compadrazgos, quien quiera estar al frente de una dependencia en el Municipio de Nuevo Laredo, que se ponga a jalar, porque no hay tiempo para andar solapando a aquellos que no dan todo su potencial.

CARMEN LILIA NO DESCANSA

Y para muestra que se está trabajando al 100%, la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS no descansó en Semana Santa, anduvo activa supervisando que todo estuviera bien en los parques de la ciudad, para que los neolaredenses tuvieran agradables días y sobre todo, un excelente Día de la Coneja.

Y una vez culminada, el lunes se fue a trabajar con el Gobernador, AMERICO VILLARREAL y este martes, anduvo de gira de trabajo entregando obras.

De eso se trata, de trabajar al 100%, no hay tiempo de descansar y por ello, reitero, quien no quiera trabajar al paso de CARMEN LILIA, pues puede irse despidiendo de su chamba… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

Comentario [email protected]