Mientras que en el resto del estado, los ciudadanos siguen batallando para pagar sus placas, incluso con la aparición de nefastos intermediarios que intentan cobrar caros sus favores, en Nuevo Laredo, por instrucciones de la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas, se estableció un horario extraordinario, de 4 a 8 de la noche, con el fin de otorgar un mejor servicio a la ciudadanía.

Obviamente que, en esta jornada de pagos fiscales por concepto de derechos vehiculares, se pone de manifiesto, una efectiva coordinación entre el ayuntamiento neolaredense y el gobierno estatal que preside Américo Villarreal Anaya.

A estas alturas del proceso de pagos en materia de placas y engomados entre otros servicios, miles de propietarios de automotores se han beneficiado con la manera ágil y expedita como se está manejando el equipo municipal de Carmen Lilia, en lo que se refiere a respetar el tiempo de los ciudadanos, atendiéndolos con responsabilidad y eficacia.

—Nuevo Laredo es claro ejemplo de esta nueva era de colaboración, en que se unen esfuerzos, para que los beneficios de la transformación lleguen a todos, sin distingo. Como gobierno en Nuevo Laredo, continuaremos con esa misma dinámica, unidos con el gobierno estatal, los magníficos resultados que estamos obteniendo, nos indican que estamos en el camino correcto”, comentó Carmen Lilia.

El Jefe de la Oficina Fiscal del estado en Nuevo Laredo, Roque Hernández Reyes, dio a conocer este martes, que gracias al ayuntamiento de Nuevo Laredo, se pudo abatir el rezago de 8 mil 500 vehículos sin emplacar, todo lo anterior dentro del Programa de Registro Público de Vehículos, (REPUVE).

Entre los funcionarios municipales de la actual administración que preside Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se comenta que, la alcaldesa siempre está pendiente del funcionamiento de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Y en este caso concreto del cobro de lacas, no fue la excepción, pues CLCR, dio instrucciones para que de manera inmediata para que se abriese un nuevo horario, y de esa manera atender al mayor número de personas.

Es así como hasta la fecha , se han logrado entregar 36 mil 292 juegos de placas, entre nacionalizados y fronterizos, así como 22 mil 528 licencias de manejar.

Obviamente que la más contenta con toda esta maquinaria municipal que funciona como relojito, es la Secretaria de Finanzas del gobierno estatal, Adriana Elizondo, pues ello le genera a la administración americanista, mayores ingresos.

Esperemos que las oficinas estatales de la Fiscal que funcionan en esta capital, tomen el ejemplo de lo que está haciendo Carmen Lilia en Nuevo Laredo, porque aquí es hora que siguen atorados, en ese tema de los cobros.

Deberían de crear un tercer horario, y claro, pagar cuatro horas extras a los empleados de dicha oficina, para que laboren de cuatro a ocho.

De esta manera se benefician los empleados con un dinero adicicional, y las familias de esta región centro no tienen que andar en la madrugada haciendo largas filas, para que al final les salgan que con la frase de que regresen mañana.

Las oficinas de Reynosa, de acuerdo a los reportes de algunos medios informativos, también se encuentran colapsadas, porque la fiscal se ha visto rebasada. En esta urbe fronteriza, ya se habla de un escandaloso coyotaje.

Sin embargo, ahora sabemos que sí hay voluntad de servir a los ciudadanos, todo se puede hacer. Ahí está como ejemplo, la eficacia en materia de cobros de derechos vehiculares, por parte del ayuntamiento neolaredense.

Carmen Lilia Canturosas sigue siendo un referente de responsabilidad en la aplicación de las políticas públicas.

Esperemos que los demás municipios aprendan de esta lección de celeridad y resultados, y abran las puertas de los pagos fiscales a la gente que tiene que trabajar, y no puede desvelarse desde las tres o cuatro de la mañana.

No pueden argumentar que no se puede. Porque en Nuevo Laredo están dando un claro ejemplo de que todo puede hacerse, con voluntad y trabajo. Siguiedo el ejemplo del gobernador Villarreal Anaya. No solo en el discurso, sino con hechos.