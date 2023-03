Antes de iniciar el tema central, hago el comentario del portal de noticias Debate Noticias que publicó sobre los nuevos límites mensuales para depósitos bancarios según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para tarjetas de débito en México.

La nueva norma establece cuatro niveles de tarjetas de crédito: El nivel 1, para tarjetas básicas destinadas a personas físicas y con límite de 5 mil 700 pesos; el nivel 2, son tarjetas también para personas físicas, pero con un límite de 22 mil 800 pesos; el nivel 3, son tarjetas disponibles para personas físicas y morales con límite de 76 mil pesos. El nivel 4, son sin límite de depósito mensual.

La aclaración del SAT es que para el nivel 4, son los propios bancos quienes establecerán el límite de depósito mensual, según lo acordado con el cliente, aunque cumpliendo sus obligaciones fiscales. El SAT, como siempre puede realizar un monitoreo y detectar depósitos irregulares por lo que podría ser multados e investigados si hay irregularidades. Lo mejor, consulte con su ejecutivo de cuenta.

En temas tamaulipecos se registra una expectación por el anunciado Primer Informe de Gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya, no por lo que pueda informar a sus coterráneos, sino que la gente, más común que corriente, está desconcertada del tiempo que lleva al frente del Ejecutivo del Estado.

No estamos equivocados. El uno de octubre del 2022 por mandato Constitucional, el gobernador electo, Dr. Villarreal Anaya tomó posesión del cargo, según mandato del Instituto Estatal de Tamaulipas (IETAM), al haber triunfado en la elección pasada. Sin embargo, la misma Constitución Política de Tamaulipas, de acuerdo a las reformas de la anterior Legislatura local, es durante la primera quincena de marzo cuando suceda el Informe.

Por consecuencia, Américo Villarreal no se está adelantando ni mucho menos cumplió un año en el cargo, simplemente está cumpliendo con un mandato constitucional, aunque algunos compañeros adjetivan el documento como un mini-informe… un breviario conciso y sustancial de lo realizado en 5 meses y medio.

El historiador, sociólogo, economista, ensayista y politólogo mexicano, Don Daniel Cosío Villegas (1898-1976) fue autor de una literaria enfocada en debatir el sistema político de su país y hacer ver la corrupción.

Cosío Villegas escribió el libro El Estilo Personal de Gobernar, refiriéndose a la forma en que su exalumno, Luis Echeverría Álvarez, gobernaba México en el sexenio de 1970-1976, destacando sus eternos discursos que incluso en la sesión de la Organización de las Naciones Unidas, provocó se quedara semivacía la Sala de Audiencias por los casi 40 minutos del discurso del presidente mexicano, cuando el protocolo señala 10.

El tema viene a colación porque cada mandatario impone el ‘estilo’, su propio protocolo, dice la periodista Ana Luisa García “…el ritual cortesano del pasado reciente que se ha ido transformado a partir de 2016 con la alternancia, y en este nuevo capítulo de sucesión seguramente veremos otro estilo y modelo de comparecencia del mandatario.”

Comparto la opinión de la periodista veracruzana, avecindada en la capital del estado cuando escribe “…seguramente al doctor Américo Villarreal Anaya le interesa más el qué informar, que el cómo hacerlo…” y claro porque no creo es fácil informar no solo por el lapso de tiempo, sino por la presión de los acontecimientos de Nuevo Laredo y Matamoros que pusieron a Tamaulipas no solo en el ámbito nacional, sino que, pese a que resultaron delincuentes, eran gringos y el escándalo se fue al contexto internacional.

Tamaulipas no es exclusivo de los escándalos de acosos sexual o de las quejas por faltas al respeto y educación a las mujeres… en las escuelas, sobre todo en los niveles de secundaria y bachillerato, son varias las instituciones las que son señaladas por las mismas ¿víctimas?, al grado de que las autoridades entran a investigar.

La Procuraduría Niñas, Niños, adolescentes y Familia del DIF Tamaulipas, del Lic. Jorge Alberto Galván Garcés, ahora está con múltiples tareas con los directivos de planteles escolares para ofrecer todo el auxilio que permita a las mujercitas escolares recobrar su estabilidad emocional.

La Declaración de los Derechos del Niño, establece: “El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal tanto antes, como después del nacimiento”

Es obvio que en estos tiempos las chicas de la escuela secundaria y del bachillerato, han aprendido a defender sus derechos, por lo que el gobierno tamaulipeco, nuevamente está dispuesto a brindar asesoría e inclusive a fomentar la denuncia.