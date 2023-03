Tras más de cuatro años de trabajo, paso a paso el Gobierno de AMLO ha ido tomando control de las instituciones que los ayuden a amarrarse y mantenerse en el poder.

Sin embargo, pese a controlar las cámaras, tanto del Senado como la de Diputados Federales, además de Gobernar 20 estados y manejar al menos 20 congresos locales, la 4T sigue teniendo una sombra muy grande, un demonio amenazante que tiene mil nombres: Neoliberales, Conservadores, Fifís, Aspiracionistas, Oligarcas, Mafia del Poder, Prianistas, etcétera.

Esa sombra, que hace más de cuatro años dejó el poder, hoy tiene más recursos que el propio Gobierno de la Federación, al menos eso es lo que nos trata de explicar el eterno candidato que hoy porta la banda Presidencial.

Eso se entiende cuando desde el púlpito de Palacio Nacional todos los días se culpa a los gobiernos anteriores de tooodo lo malo que pasa actualmente en el país, absolutamente todo.

El colmo, Estados Unidos levantó la ceja por el secuestro y crimen de sus connacionales y eso bastó para que la Federación entrara en acción y enviara más apoyo al estado, algo que ya se había pedido.

Le digo, esto ha sido el colmo, o el pretexto perfecto, para que EU intente meter las manos en nuestro país para “controlar” a las bandas del crimen organizado y contener el tráfico de drogas que está enfermando seriamente a Norteamérica, y ahora resulta que eso también es obra del poderoso demonio que, según él, desde ‘gringolandia’ está moviendo sus tentáculos para estropear el trabajo que hace la 4T.

Cada día resulta más complicado entender que un hombre en sus cabales esté operando de esa forma y manejando así al país, es más difícil hoy justificar su proceder, y es muy complicado que la política de su sexenio se pueda mantener otros seis años, por eso la urgencia de controlar a las instituciones y destruir el órgano electoral para poder manipular y mantenerse en el poder.

Hoy hasta Estados Unidos ha evidenciado que no se está trabajando correctamente, que la estrategia de AMLO de aliarse con los gobiernos de izquierda de Latinoamérica no sirve más que para sentirse el ‘papá de los pollitos’ y armar una pantalla de ser un país líder y que opera más allá de sus fronteras para reducir el número de pobres, todo eso es solo parte del show mediático perfecto que ayude a distraer al pueblo bueno.

Tras más de cuatro años de Becas Benito Juárez y de entregar a todos los mayores de 65 años un apoyo económico, lo necesiten o no, eso no ha servido para sacar de pobre a nadie, podrán tener un ingreso “seguro”, pero no es una palanca para dejar la pobreza, es así.

La realidad es que el número de pobres no se ha reducido, que el nivel de violencia no baja, que el sector salud no está como Dinamarca, que no hay menos corrupción en este país.

Por cierto, platiqué hace unos días con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, hablamos sobre el tipo de cambio donde se ha fortalecido el peso frente al dólar y qué creen, no es gracias a la 4T.

Entre los factores que más influyen en el “empoderamiento” del peso es que han aumentado las exportaciones de petróleo (impulsado por la guerra de Rusia contra Ucrania), a esto se suma que aumentó el envío de remesas (gracias al trabajo de los mexicanos en EU) y principalmente a que el dólar ha perdido fuerza a nivel internacional.

Es así, los expertos así lo refieren, la moneda gringa ha perdido fuerza y eso de rebote, como en todos los casos, nos impacta en México, solo que en esta ocasión fue para bien, cuánto tiempo durará el efecto, es difícil precisarlo, lo dijo el mismo Heath.

¿Usted qué opina?

QUE CURIOSO



A la legisladora no le salieron las cuentas, quiso evidenciar que había menos asesinatos en la actual administración, pero como siempre pasa a los Diputados de Morena, no leen bien, y resultó que mientras al pasado gobierno le contabilizan los muertos de 6 años, al gobierno de Morena solo le están contando una fracción de ese tiempo y entonces resulta que llevan muchos más.