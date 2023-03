Los grandes problemas de Tamaulipas, quizá de México, comienzan apenas cruzando su frontera con Estados Unidos, en ese enorme mercado que demanda drogas de todo tipo, mano de obra barata, también quien haga los trabajos sucios y, además, son un enorme almacén de armas que buscan colocarlas en donde se pueda.

Por supuesto, los gringos no tienen la culpa de la impunidad y la corrupción que se vivió por años y años de este lado de la frontera, ahí está el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública que fue sentenciado por delincuencia organizada en Nueva York cuando se suponía era lo que atacaba, sin embargo, parece obvio que sin la colaboración o complacencia de ellos este no podía haber durado tantos años en su cargo o puestos similares.

Y en todo lo demás son igual de culpables que nosotros los mexicanos, tan corruptas sus autoridades como las nuestras, tan grave su problema como el que acá vivimos desde más de 13 años.

Ya entendidos en lo que pasa, es claro que las pretensiones de los Republicanos en Estados Unidos, de legalizar los actos de intromisión de sus fuerzas armadas en México con el argumento de atacar al crimen organizado no parecen otra cosa que cinismo.

¿Con qué cara proponen los gringos combatir un delito en otro país cuando ellos son el origen?, la lógica, si actuaran de buena fe, es primero acabar con sus problemas, disminuir el consumo de drogas, la venta de armas, sus muy constantes intentos que hacen sus pobladores por convertirse en modernos Rambos, solucionar con políticas públicas adecuadas su pobreza, sus problemas mentales e ir eliminando su corrupción, la impunidad y la gran parte de los problemas que ahora atraviesan, sintetizando y como decimos en México, antes de que vean la basura en el ojo ajeno notar la viga en el propio.

Concretando, no tienen cara de jugar a los conquistadores y poderosos, México es una nación que merece respeto, más cuando no tiene la mínima capacidad de resistencia a sus ambiciones, es decir, si “de buena onda” ellos hubieran presentado solicitudes de colaboración para investigar y desarticular organizaciones de delincuentes dudo mucho que el gobierno mexicano se hubiese opuesto.

Exacto, más que someter a México sus actos los pudieron haber disfrazado, como toda la vida lo hicieron cuando les interesó algo, como convenios de colaboración y así todos estarían contentos, hasta con alegría se les hubiera permitido actuar en territorio nacional.

La verdad, aunque duela, ya quedó comprobado que las autoridades federales mexicanas no quieren acabar con los problemas de violencia, o peor aún, no pueden, entonces, negarse a recibir un apoyo de las autoridades de Estados Unidos también sería un lujo que no podemos darnos, exacto, solo son las formas de actuar de uno y otro lado.

Nomas se les pide un mínimo de decencia, de diplomacia, que en lugar de andar con sus mariguanadas de pretenden introducirse a territorio mexicano cada que les de la gana, como se presume lo hacen, con el pretexto de actuar contra delincuentes o defender sus intereses, pues mejor que auxilien a las autoridades locales para que no se desborde la inseguridad.

Colaboración sí, eso es muy difícil que lo rechace el pueblo que está hasta la madre de sentirse inseguro, pero sumisión no, ya basta que se pretendan hacer los decentes cuando de todos es sabido que si hay drogas o cruzan armas de allá para acá y de aquí para allá es porque ellos así lo necesitan…

HABLANDO DE GRINGOS… ridículo se vio el exgobernador prófugo de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al subir un video a sus redes sociales diciendo que la violencia crece en el Estado y que él si la combatía, la verdad es que la delincuencia no nació ayer, ni hace cinco meses, tiene más de 30 años en el Estado, los últimos 12 con acciones de las más graves que pudieran imaginarse, los últimos seis años, por cierto, bajo su mandato.

Tiene razón en algo Cabeza de Vaca, durante su mandato bajaron en mucho los enfrentamientos en las calles, sin embargo, estos nunca terminaron, ni las matazones, ni actos de terribles, peor aún, puede ser que durante su sexenio los delincuentes hayan crecido en capacidad de ataque, en resumen, nomás pretende picarle los ojos a la gente en México porque no lo conocen.

DESARROLLA UAT PROYECTO DE HUERTOS… Docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), comprometidos con el medioambiente, participan en el proyecto “Compostaje comunitario de residuos orgánicos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH)”, el cual implementa un sistema para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos orgánicos.

El proyecto, impulsado por la Red Universitaria para la Sustentabilidad, es desarrollado por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en coordinación con sus docentes, la Dra. Sylvia Ávila Rodríguez y el Mtro. Luis Alberto Portales Zúñiga, a fin de promover soluciones en las que la comunidad universitaria pueda aportar acciones para un futuro sostenible.

El proyecto planteó, en una primera etapa, darle un tratamiento a la mayoría de los restos orgánicos de la cafetería “Alces”, del comedor universitario y de los residuos generados por los jardines y áreas verdes de la unidad académica.

Los residuos son tratados de manera controlada como alternativa de producción limpia y sostenible, evitando la contaminación en ambientes escolares y transformando los residuos en composta para darles un valor agregado.

El humus obtenido es de gran utilidad para el agregado de materia orgánica al sustrato del huerto escolar, en el cual se cosechan vegetales como: acelga, repollo, cilantro, tomate, calabaza, papaya, nopal, zanahoria y sandía.

En una segunda etapa, personal de la Dirección de Sustentabilidad de la Secretaría de Investigación y Posgrado, así como docentes y estudiantes de la UAMCEH, con el apoyo de la Dirección del plantel, pusieron en marcha la creación de jardines de plantas medicinales y aromáticas, utilizando tierra de esa composta, aprovechando así los beneficios prácticos de diversas especies vegetales, sus fines curativos, sus propiedades culinarias y su gran belleza ornamental.

A través de esas acciones, la UAT da cumplimiento a su compromiso, estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025, por ser un espacio vivo y dinámico de aprendizaje en el que se impulse una cultura de sostenibilidad y gestión ambiental, mediante estrategias de mejora continua orientadas en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

