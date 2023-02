“Los amigos se conocen en la cárcel y en la cama” decía doña LOLITA, de pronto sonaba hasta extraño el dicho, conocer las verdaderas amistades en la cárcel o en la cama un tanto difícil.

Pero lo dicho por doña LOLITA en realidad era para hacer referencia a que los verdaderos amigos siempre estarán contigo, apoyándote, dándote aliento en la enfermedad o la desgracia, y jamás negarán la amistad, menos en la enfermedad o si se está privado de tu libertad,

Viene a colación lo anterior porque que hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín, una fecha en la que se debe reflejar un sentimiento puro y sincero, pero que se convierte en un festín de la mercadotecnia.

Lo ideal sería que también este día se les diera el justo valor a las cosas y no se ofertara el corazón o todo quede en un rato de pasión.



Porque cuando hay un verdadero amor o una sólida amistad se celebra siempre, no requiere fechas en el calendario para demostrarse, es el más grande regalo que no debe sujetarse a días u obsequios para valorarse.



Claro, es bonito hacer una fecha especial, ver a la gente contenta con regalos, arreglos florales, celebrando, bueno, hasta de alguna manera es aceptable que las florerías, restaurantes, tiendas y moteles hagan su agosto en pleno febrero, lo que no es tan válido es olvidar el verdadero significado de la amistad, que el amor tiene más valor que un regalo y no es de sólo un día.



Aunque más alla del obsequio o la fecha a celebrar es para reflexionar que el amor y la amistad siempre se deben valorar más que comercializar.



Reiteramos, son bonitos los detalles, pero más hermoso es contar con verdaderos amigos y tener grandes amores, es el sentimiento que se demuestra siempre, ese que es capaz de ayudar a superar cualquier crisis existencial.



Definitivamente la amistad es el tesoro más hermoso, valioso y difícil de encontrar, cuando se tiene se debe proteger, no permitir que pierda su valor, su belleza ni su esplendor, se debe cultivar con esmero, darle abono de paciencia, comprensión, regarla constantemente con palabras de aliento emanadas del corazón que permita que crezca, florezca y nunca fenezca.



El amor verdadero es aquel que perdura siempre, el que aun en el tiempo y la distancia mantiene viva la pasión, el respeto, la ilusión y la comprensión.



Cuando un amigo está en el momento que lo necesitas, que no te abandona en la desgracia, que si caes te ayuda a levantarte, que ríe tus alegrías y llora tus tristezas, es la demostración pura de una amistad verdadera que va más allá de fechas y regalos de ocasión.



Si se tiene amor y amistad verdadera no se requieren días específicos para demostrar cariño, cualquier fecha es propicia, cada encuentro es una gran celebración, un mínimo detalle se recibe con emoción, los verdaderos amigos y grandes amores se regalan momentos felices, solidaridad, comprensión, en cada acción ponen alma vida y corazón.



Reiteramos para que se recuerde siempre, que la amistad es como una cajita limpia y transparente, hecha con el cristal más fino y resistente donde se guardan los sentimientos más puros, se refleja el alma, soporta tempestades y esta ensamblada con verdad, sueños y pedacitos del corazón.



Las verdaderas amistades soportan cualquier vendaval y son capaces de enfrentar el mundo para conservar sus afectos y generalmente perduran toda la vida, un amigo es aquel que da aliento, que impulsa al éxito, el que siempre está cerca, que escucha y aconseja, el que perdona y que no se deja llevar por conveniencias o prejuicios, que aclara los malos entendidos y aunque le duela o sea incomprendido, prefiere lastimarte con la verdad para evitar que te destruyan con mentiras.



Una amistad verdadera es algo que no se maltrata ni se destruye, no se vende, ni se compra, es la que aún en la distancia te abraza y reconforta sin esperar fecha en el calendario para demostrar que está ahí siempre, quien no la valora, no sabe lo que pierde.