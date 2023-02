El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard también manifestó su consternación “Lamento el sensible deceso de Proteo , integrante del equipo de rescate de la SEDENA en Turquía . Puso en alto el nombre de México y de nuestro pueblo.”

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti. Siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador. Nunca te diste por vencido, ahora solo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo”.