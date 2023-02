En forma paulatina y segura, la organización de la elección extraordinaria de Tamaulipas para elegir a un nuevo Senador, debido al fallecimiento de Faustino López Vargas avanza de forma sustancial, puede decirse incluso, que todos los ingredientes están activos y que cada actor del proceso hace la parte que le corresponde para que los ciudadanos salgan a sufragar el 19 de febrero que ya está a la vuelta de la esquina.

Esta semana la Junta Local Ejecutiva del INE que tiene a su cargo Sergio Ruiz Castellot, recibió las listas nominales que se usarán en las casillas electorales y para este fin de semana ya se encuentran en las Juntas Distritales a efecto porque son ellos quienes tienen que ponerlas en manos de los funcionarios de las mesas receptoras de votos que ya fueron capacitados y que contarán con el respaldo ciudadano para que la elección, como muchas anteriores corran a cargo de las personas.

Las listas nominales contienen la información con fotografía y toda la cosa de los dos millones 737 mil 354 tamaulipecas y tamaulipecos mayores de 18 años que tienen credencial en orden para ejercer su derecho de votar para nombrar a quienes deben de representarles en los cargos públicos, en este caso, un escaño del Senado de la República.

Obvio, tiene su relevancia, porque fue el cargo en la Cámara de Senadores en el que estuvo el Doctor Américo Villarreal Anaya, titular del Poder Ejecutivo en la actualidad y desde donde estuvo en contacto con los tamaulipecos para convertirse en el candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, y ganar la elección a los panistas el año pasado.

También hay información en el sentido de que, los materiales electorales que se usarán en las casillas también ya están listos para ser entregados a los presidentes de las mismas y de la misma forma se buscará que cada elemento comprendido en la preparación de la elección y las acciones del llamado día D, es decir el de la votación, se resuelvan de conformidad, a efecto de evitar señalamientos desde los partidos políticos a sabiendas de que sus representantes en los órganos electorales tienen toda la información sobre la organización de las elección extraordinaria de este 19 de febrero.

Dirían los preocupados, pero, también los propositivo, que la elección ya está a la vuelta de la esquina y, sí dado que, este es el último fin de semana de campañas, si se toma en cuenta que los últimos eventos públicos deberán de llevarse a cabo el día 15, es decir, el miércoles próximo, porque luego, serán tres días de silencio absoluto para que los ciudadanos reflexiones sobre las propuestas de los candidatos y sus partidos, situación permitirá dos cosas, la primera que decidan ir a votar y la segunda por quien hacerlo.

Están en la competencia el regeneracionista José Ramón Gómez Leal, el verdista Manuel Muñoz Cano y la panista Imelda Sanmiguel Sánchez, por tanto, son quienes aparecerán en la boleta electoral del domingo 19 de febrero.

Por cierto, todavía hay quienes preguntan la razón de porque el Partido Movimiento Ciudadano no presentó candidato a la Senaduría y la respuesta es muy sencilla, fue asunto de conveniencia, ya que, prefirieron no arriesgar el registro por aquello de que no sacaran el tres por ciento de los votos que establece la Ley y con eso quedarían fuera de la próxima elección federal que es la del 2024, así que, fuera de la jugada se sienten mejor y listos para el año que viene.

Los otros.

Con la finalidad de evaluar el desarrollo que llevan las acciones de los proyectos institucionales como la reforma curricular y la actualización de los planes de estudio, el Colegio de Directores se reunió con el Rector, Guillermo Mendoza Cavazos a fin de precisar cada punto pendiente por pequeño que sea, en un escenario donde el avance de la revisión de programas va al 90 por ciento.

Al concluirse, será registrados ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, instancia que analizará propuesta por propuesta de los más de 70 programas educativos que se imparten en las 26 Unidades Académicas y planteles de la UAT.

La treceava reunión de Directores se llevó a cabo en la Facultad de Comercio y Administración de Victoria y con el Rector estuvo el Secretario General de la Universidad, Eduardo Arvizu Sánchez y el Director de esa Institución, Jesús Gerardo Delgado Rivas, quienes escucharon de los directivos de las Facultades, el trabajo realizado desde las coordinaciones de carreras y los docentes, sabedores de que, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad contempla la reingeniería de sus planes de estudio.

Además del informe sobre la reforma curricular, cuyos programas ya fueron terminados, otros colaboradores del Rector dieron a conocer los avances de sus áreas, por ejemplo, la inscripción y reinscripción de alumnos para el actual semestre, la realización de las acciones sobre la equidad de género, la existencia ya de la convocatoria para proyectos de financiamiento propios que se maneja desde la Secretaría de Investigación y Posgrado.