Ciudad Victoria, Tamaulipas. 9 de febrero de 2023.- En Tamaulipas existen las condiciones para establecer una agenda amplia en materia de protección y defensa de los Derechos Humanos, reconoció Alejandro Encinas Rodriguez, quien aseguró que al gobierno del presidente López Obrador le interesa que este estado recupere la senda de la paz y el progreso.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, lamentó la falta de coordinación y cooperación de la administración anterior y de gobiernos que no entendieron que el tema de defensa y protección de los derechos humanos debe asumirse como un asunto del Estado mexicano en su conjunto.

“Hay una herencia dolorosa que le toca hoy enfrentar al Gobierno del Estado, en quién tenemos cifradas muchas esperanzas, y con quién queremos colaborar para revertir esta situación”, dijo ante el gobernador Américo Villarreal Anaya.



“Lo mejor es que tenemos coincidencia en un proyecto de transformación nacional y en el estado, lo cual nos da mucho gusto y confianza de que lo que no pudimos hacer en los primeros 4 años de este gobierno en Tamaulipas, hoy existen las condiciones para hacerlo y hacerlo bien”, afirmó Encinas.

En la mesa de trabajo celebrada en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, donde también estuvo presente la presidenta del Sistema DIF María de Villarreal, Encinas Rodríguez expuso que se deben desarrollar políticas focalizadas, en especial en siete de los 43 municipios de Tamaulipas que registran el mayor número de problemas vinculados a violaciones en los derechos humanos.

“Además de que se deben establecer políticas firmes en esta orientación, hay que tomar medidas de carácter administrativo, de carácter legislativo y crear mecanismos especiales para enfrentar la situación”, indicó.

El funcionario federal agregó que Tamaulipas tiene carencia en seis leyes que necesitan armonizarse con el ámbito federal y al mismo tiempo se requiere de una actualización de la legislación en materia de discriminación, de atención a víctimas, en el tema de trata de personas y el de inclusión de los pueblos originarios y las comunidades indígenas.

“Necesitamos elaborar un programa estatal de Derechos Humanos que no existe”, expuso y planteó la necesidad de crear una unidad de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, así como fortalecer la comisión estatal de víctimas y la capacidad institucional en materia de identificación humana, entre otros.

Por su parte Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también reconoció que con la anterior administración estatal nunca existió la posibilidad de establecer una estrategia conjunta para enfrentar los problemas que enfrentan las mujeres del Estado.

“Realmente hay que decirlo con mucha franqueza y claridad nosotros no teníamos ninguna acercamiento o relación con el gobierno anterior, no hubo posibilidades de hacerlo, a pesar de que era su obligación, no tuvimos nunca la posibilidad de acercarnos para hablar y diseñar una estrategia conjunta entre el gobierno federal y el estado, reconocemos que es una herencia que usted ha recibido señor gobernador”, mencionó.

Estuvieron presentes Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos; Karla Quintana Osuna, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas; Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres, entre otros funcionarios del gobierno del Estado.