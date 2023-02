Un día decreta que todas las operaciones de carga por vía aérea se irán al Aeropuerto Felipe Ángeles en un intento más por darle “vida” a un proyecto que desde su concepción es inservible.

Otro día asegura que el desaire que le hizo la Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, NORMA PIÑA, le dio “muchísimo gusto”, cuando se sabe que le gusta que lo alaben y le hagan la barba.

Después en uno más de los capítulos de videoescándalos por el descaro con que operan con dinero “en greña”, volteó la tortilla y denunció a los conservadores neoliberales oligarcas de tratar de ensuciar su transformación, cuando ya es por demás obvio que está más viciada y corrompida que los de antes.

A esto hay que sumarle que para la construcción del Tren Maya, la Federación destinará 143 mil millones de pesos más en 2023, nada más que un incremento del 116.5% de lo que solicitó para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Insiste en que no son iguales, pero tiene razón, los compinches de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR son peores. Por cierto, eso incluye a su hijito JOSÉ RAMÓN, que ya cumplió un año del escándalo de la “casa gris” sin que logre comprobar con qué ‘pompó’ y rentó en Houston, Texas, en Estados Unidos, nada más que la tierra de los abusivos gringos.

El PEJE y lagarto va de berrinche en berrinche tratando de mantener el proyecto que pretende continuar con CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, quien cada día parece más que se quedará “a un Metro” de la Presidencia de la República.

En terrenos locales, la mala fortuna (y evidente incapacidad) de los OBRADOR no suelta a la sobrina desconocida, se lo comento porque la acaparadora ÚRSULA SALAZAR MOJICA no halla cómo calmar a la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas.

Los legisladores guindas ya no están dispuestos a soportar la soberbia de la tampiqueña y, encabezados por el ex panista HUMBERTO PRIETO y el ex priista ELIPHALET GÓMEZ, están pateándole la silla de Coordinadora de Bancada y podrían dejarla solo como Presidente de la Junta de Coordinación Política, puesto endeble porque está impugnado por la bancada del PAN y eventualmente podrían también quitárselo.

El problema, más allá de que ÚRSULA con su evidente inexperiencia en la política pero respaldada en el parentesco consanguíneo con el Presidente de la República, haya intentando acaparar todos los puestos, es que no la logrado compactar a las fracciones que conviven al interior de la banda, esa incapacidad está provocando divisionismo al interior.

En un frustrado intento por dejar de lado que le están metiendo patadas y es blanco del “fuego amigo”, SALAZAR MOJICA pidió dejarse de “politiquerías” y fiel a la enseñanza del tío, se refugió en el aumento de primero los pobres llamó a “ocuparnos en el pueblo de Tamaulipas”, pero lo cierto es que cada vez menos puede poner orden.

Su insistencia raya en berrinche por quedarse con todo en el Congreso, pero eso pronto podría acabársele.

Más pena ajena… ¿usted qué opina?

QUE CURIOSO

Por cierto, el otro JOSÉ RAMÓN, el bueno, sigue en campaña por la Senaduría y ayer visitó El Mante donde realizó su primer cierre de campaña, pero ‘le faltó punch’ en el mensaje, lo más concreto fue que dijo “trabajaré muy duro y no pararé” y agradeció el apoyo y las bendiciones que le dio la gente, y ya.

Mientras en la zona sur la candidata del PAN-PRI-PRD realizó recorridos por mercados rodantes, IMELDA no quiere dejar de trabajar por alcanzar el escaño, pese a que pareciera que tiene la meta complicada, pero el factor mujer joven y preparada podría sumarle más de lo que los morenitas calculan.

Del otro candidato poco se sabe, MANUEL sigue hablando más de los panistas y de los cabecitas en un intento por sumar adeptos, ha sido una campaña complicada en la que ha evitado hablar de temas delicados a su alrededor y no ha logrado articular un mensaje que haga sentido más allá de las críticas a los opositores al actual régimen estatal, pero ¿eso a él qué?