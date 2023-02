CD. VICTORIA, TAM.- En medio de acusaciones de cacicazgo y falta de humanismo contra Luis Rene Cantú Galván, presidente del PAN en Tamaulipas, continúa la desbandada de militantes.

Rodrigo Monreal Briseño, ex secretario general de este instituto político, denunció que “El Cachorro” ha cultivado una separación total a las bases, se apartó del incluyentísmo político y provocó que la derecha tradicional ya no fuera tomada en cuenta.

“Es un derecho que tengo como ciudadano de presentar mi renuncia y lo ejercí, ya no me sentí a gusto en el PAN con algunos personajes, empezando con el dirigente estatal ‘El Cachorro’ Luis Rene Cantú Galván, en el caso particular así fue, fueron 22 años de militancia”, expresó.

Contiguo a su renuncia, puso sobre la mesa las diferencias sostenidas con el dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, a quien acusó de no haberlo tomado en cuenta.

“Tuve la Secretaria General del partido, y me reservo dar una calificación del trabajo de ese dirigente, es lamentable que en política se tenga que sumar y no restar”, acotó.

Monreal Briseño no descartó la salida de más militantes panistas, ya que señaló existe mucho malestar entre la militancia por haberse alejado de los estatutos del partido.

“Desde octubre pasado estoy apoyando al diputado Marco que encabeza la comisión de grupos vulnerables en el Congreso del Estado, y ya veremos si nos vamos a otro partido. Varios militantes aún me han hablado y se solidarizan de la decisión que tomé; claro que hay muchos militantes del PAN que están a disgusto y ojalá la directiva los tome en cuenta, el PAN dejó estar cerca de la militancia, una directiva es estar pendiente de ella, se supone que AN es un partido humanista”. (Ramón Mendoza)