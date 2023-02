Me molestó enormemente, me encabroné en serio, que personas sin criterio metieran al Callejón “Sinaloa” camiones a descargar caliche, a sabiendas que la ley no lo permite porque los cables son bajos y las cajas para descargar se elevan enormemente y causan daños.

Y eso lo sabían los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y el arrendador, que no voy a decir su nombre porque le tengo un enorme aprecio y es mi amigo; y efectivamente realizaron una serie de daños, pero lo más lamentable: Por tres días estuvo cerrada a la circulación vehicular en dicho Callejón, hasta el martes, tiraron desde el sábado el material.

Los daños ocasionados fueron los siguientes: Tumbaron mi línea de teléfono de mi casa, una línea que va de la casa a “La Ofichina”, pandearon la mufa y quebraron la lámpara domiciliaria.

Me presenté ante el amigo arrendador, no se encontraba, así que me atendió su hijo al que le presenté el presupuesto para el arregló de la mufa y la lámpara, en el entendido que si él mandaba a un técnico para arreglar el problema, bienvenido; lo del teléfono le aclaré que eso se reporta y se soluciona y no hay que gastar nada.

Lo de las líneas telefónicas se solucionó por parte del amigo arrendador, pero lo otro sigue pendiente.

Lo más lamentable es que dejaron tremendas piedras sobre la calle pese a que los vecinos ya lo habíamos dejado limpiecita después de tener por mucho tiempo carros abandonados.

Agradezco al periódico “El Mañana” por darle espacio a esta irregularidad cometida bien por el amigo arrendador o por el Instituto Nacional Electoral.

Y espero que no vuelvan a cometer otra burrada como la que cometieron con toda impunidad, elevé mi queja desde el sábado ante funcionarios legales del Republicano Ayuntamiento y vi una muy tibia su reacción.

QUE SE VA APLICAR al cien en el resto del tiempo que le queda por gobernar anunció en la mañanera el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y dejó claro que habrá continuidad en el proceso de transformación, aunque cada quien con su estilo.

Con estas palabras augura que será una de sus corcholatas la que lo releve en la silla presidencial, para así seguir la comunicación con el pueblo.

Sonriente, muy a su característico estilo, dijo que a lo mejor quien lo releve no hará tantas mañaneras, como él lo ha hecho desde que asumió el poder.

Etas fueron algunas de sus palabras: “Aplicarme, si se puede un poco más, para dedicar más tiempo a que todo quede cimentado en orden, que las grandes obras estén concluidas, pero además operando, funcionando; porque si dejamos obras inconclusas puede haber la tentación de decir esa obra que espere.

Y dio aliento a todas aquellas personas que se benefician de los problemas sociales: “No sé qué me depare el destino en los 19 meses que me quedan, ¿por qué estoy tranquilo?, primero porque se están llevando a cabo cambios importantes, ya es difícil dar marcha atrás; ¿Cómo le van a quitar la pensión a los adultos mayores?, no va a estar fácil, esté quien esté en la presidencia, es un derecho”.

CONTINUANDO con las políticas institucional que impulsa el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, trabaja en el fortalecimiento de sus áreas de investigación, posgrado y vinculación, cuyas acciones tienen como propósito impactar en la calidad de los programas educativos que esta casa de estudios ofrece en la zona sur de la entidad.

El director de la Facultad GILDARDO HERRERA SÁNCHEZ, externó que, como parte de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional de la UAT y de la propia Facultad, se cuenta con proyectos de investigación que aportan a la resolución de problemáticas sociales, a la par que se trabaja en programas de posgrado abiertos a la formación especializada de los profesionales.

Destacando que se ha reforzado la vinculación con instancias oficiales, así como con sectores productivos de la región sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, además de instituciones educativas de San Luis Potosí y otras partes del país. “En vinculación hemos trabajado con los municipios de la zona conurbada y con la iniciativa privada, hemos generado alrededor de treinta estudios de impacto social”.

Se regocijo ante el hecho de que hay una amplia participación de estudiantes en proyectos de investigación, y que, derivado de ese ejercicio, en los años recientes han obtenido seis premios de tesis de licenciatura.

Actualmente se trabaja con la Comisión de Energía de Tamaulipas a fin de generar proyectos vinculados a la generación de energías limpias, en donde existe la propuesta de dotar a algunos edificios con energía alternativa, y otro de los trabajos es con municipios del norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, para desarrollar una zona turística, además de un proyecto de aprovechamiento de espacios y suelos, en el que se trata de encontrar soluciones para las comunidades que padecen abasto de agua.

VAYA QUE ha calado el frio hasta los huesos, llegamos a Nuevo Laredo con temperaturas bajas y lluvias y salimos igual, esperábamos que ya en Suelo Riobravense la temperatura mejorara en algo, pero no, ha estado frio, pero frio.

Se espera que ya para el viernes tengamos algo de sol, y que el sábado se dé más calor.

Este jueves se medió asomó el sol, a eso de las tres de la tarde, salí a disfrutarlo un poco porque el airecito calaba en serio; tan así que me metí a bañar y se me antojaron unas Ultra.

Afortunadamente no se han registrado desgracias personales, y los agricultores, reportan, no han sufrido daños en sus tierras y cultivos, porque algunos se adelantaron a sembrar.

El paisano diputado local EDGARDO MELHEM SALINAS, presumió que las bajas temperaturas no ocasionaron heladas que pudieron haber dañado la naranja.

Y pues el frio nos impide que andemos con los nietos afuera correteando ya sea en la calle o en la plaza, ni modo, a aguantarse.

MUY AL PENDIENTE de la salud de las familias el Gobierno Municipal de Suelo Riobravense que preside TEODORO ESCALÓN MARTÍNEZ, así como el DIF Municipal que titula MARÍA ELENA RODELA de VILLEGAS, que han estado acercando diferentes programas.

Así como gestionando ante empresas paraestatales como Petróleos Mexicanos, que se dispone a aterrizar un programa amplio y basto que va a beneficiar a miles de familias.

Y acciones en sectores populares para evitar que el insecto reproductor del dengue se propague como ocurrió en el sector de “Brisas del Campo” en donde se levantaron llantas que son el principal refugio del mosquito, sobre todo cuando se registran lluvias, atendiéndose protocolos sanitarios.

A DOS SEMANAS de que finalice la campaña electoral extraordinaria para elegir al senador faltante, el abanderado de la coalición “Juntos Hacemos Historia” JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, se declaró satisfecho y contento por la respuesta que ha tenido por parte de la gente.

El candidato a la senaduría tuvo una charla con los chicos de la prensa y aprovechó para mostrar su apoyo y agradecimiento para su compañera de fórmula PAOLA LÓPEZ CARRETO, de quien dijo: “Me acompaña todos los días en los recorridos y juntos, haremos equipo con líderes locales y del Estado para ver en qué podemos ayudar desde el Senado”.

Aprovechó además para tirarle flores a los comunicadores, a quienes pidió pasar la voz y recordarle a la ciudadanía qué hay una elección extraordinaria el 19 de febrero; afirmando: “porque recuerden, participar es hacer patria”.

Externó que seguirá apretando el paso; es el único que ha recorrido todo el estado, y algunos municipios los ha visitado hasta en tres ocasiones, y promocionando el voto, porque es importante que la gente sepa de la elección y por supuesto salga a votar.

COMO TRAEN como piñata al, sangre pesada, gobernador de Nuevo León SAMUEL GARCÍA, el inquilino de Palacio Nacional ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, salió a chulearlo y respaldarlo en la mañanera.

A su estilo, que ya raya en lo chocante, como lo hizo con DELFINA GÓMEZ su candidata en el Estado de México; y de rato mandó a Nuevo León para acalambrar a los diputados que le están haciendo la vida de cuadritos, a su pez gordo, en ratos secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ.

El pretexto de la visita de Adán Augusto, fue dizque para ver como van los trabajos del acueducto “Cuchillo II”, para que ya nunca más les falte agua a los amigos regiomontanos.

Pamplinas.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este jueves con motivo de su cumpleaños al EXrector de Universidad Autónoma de Tamaulipas HUMBERTO FRANCISCO FILIZOLA HACES, así como al buen cuate de Suelo Riobravense ALÁN DEL FIERRO.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…

Correo electrónico: [email protected]