Vaya que la política en Tamaulipas está dando un giro, que se esperaba, pero no tan pronto.

Los panistas, aquellos que hasta hace menos de 4 meses eran los reyes del estado y que ni por su cabeza pasaba cambiarse de partido o hablar mal de sus candidatos, ahora se están transformando y olvidándose de su color.

Los primeros en renunciar, fue la desbandada de Ocampo, donde al menos unos 70 panistas decidieron marchar hasta la sede del PAN en Ciudad Victoria, para anunciar su renuncia.

Y claro, a quien acusan de este rompimiento, es al propio presidente del PAN Estatal, el famoso LUIS RENE CANTU «EL CACHORRO», a quien señalan de olvidarse de la militancia.

Esta desbandada de panistas, es la primera de muchas que se esperan se den, de aquí al 2024, porque seguramente muchos de los que disfrutaron las mieles de ser funcionario, estatal o municipal, buscarán nuevamente una oportunidad y saben que esa oportunidad ya no la tienen con el PAN, por lo que ya están volteando hacia MORENA.

Que no le sorprenda que en el 2024 veamos a muchos panistas vestidos de guindo.

El PAN va por el mismo camino al que se fue el PRI, al grado que ahora hasta deudas tienen y eso lo confirmó el alcalde de Ciudad Victoria, LALO GATTAS, quien afirmó que deben más de 100 mil pesos de impuesto predial del edificio de su sede estatal.

El adeudo del predial sorprende, porque al PAN le iba muy bien, económicamente hablando, tenían al Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, pero nunca pensaron que perderían todo.

«EL CACHORRO» debe saber muy bien de este adeudo, a lo mejor tenía acuerdo con XICO o con PILAR, pero ahora tendrá que pagar.

APLAUDEN TRABAJO DE CARMEN LILIA

No cabe duda que Nuevo Laredo está cambiando, gracias al trabajo que está realizando la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS y no lo decimos nosotros, lo dice la sociedad civil e iniciativa privada.

Los aplausos y reconocimientos se dieron en la Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), que organizó el Gobierno Municipal, hasta donde acudieron autoridades consulares, funcionarios federales y estatales

Fue ahí donde la alcaldesa presentó un resumen de actividades del 2022, así como el Plan de Obra Municipal 2023 y el histórico presupuesto de más de mil 354 millones de pesos con el que se trabajará para consolidar el liderazgo de Nuevo Laredo.

Tras escuchar todo el trabajo que se ha realizado en Nuevo Laredo y lo que viene para este año, personajes como el Cónsul de México en Laredo, Texas, JUAN CARLOS MENDOZA, reconoció los esfuerzos que realizó para adecuar los drenajes pluviales y sanitarios, o el presidente del Consejo de Instituciones, FERNANDO RODRIGUEZ, quien destacó el desarrollo que la ciudad.

La presidenta del Colegio de Arquitectos, MARIA PEREZ CRUZ; el presidente de INDEX Nuevo Laredo, RODOLFO PEÑA; el representante de la Asociación Médica de Nuevo Laredo, LUIS ONOFRE HERNANDEZ, todos y cada uno se dijeron satisfechos del trabajo de la mujer calificada como la mejor alcaldesa de todo Tamaulipas y la segunda mejor de todo México.

CARMEN LILIA se ha ganado los aplausos a pulso, su trabajo es la mejor recomendación, hay que decirlo y reconocerla, salió buena para gobernar.

EL PROFE MAS QUERIDO

Sin duda que ARNULFO RODRIGUEZ se ha convertido en el profe más querido de Tamaulipas.

Su llegada al Sindicato de Maestros mantiene muy contentos a todos los maestros del Estado, principalmente porque saben que les cumplirá cada una de las promesas que les hizo en campaña.

Su más reciente agenda fue la presentación del Comité Seccional VI que abarca los municipios de Ciudad Victoria, Güemez y Llera.

Gustosos los maestros aprovecharon para saludar a su nuevo Secretario General de la Sección 30 del SNTE y brindarle su apoyo.

Al lugar también se hizo presente el alcalde de Ciudad Victoria, EDUARDO GATTAS y el diputado local de MORENA, JOSE BRAÑA, quienes junto con ARNULFO, entregaron reconocimientos a personal docente y alumnos de distintos planteles de la zona.

ARNULFO trae una luna de miel con los maestros que durará muchos años, de eso estamos seguros… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

