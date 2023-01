Contra todo pronóstico José Ramón Gómez Leal, candidato de Morena a Senador por Tamaulipas se llevó la semana en esta elección extraordinaria, deje me explico: Cuando la agenda presagiaba que el PAN ganaría todos los reflectores y atractivo con la reunión plenaria de Diputados federales en Tamaulipas todo se les fue al carajo, primero se les ocurrió hacer su reunión en Tampico, si, una Ciudad muy bonita, con fama de segura, muy panista pero que para fines mediáticos no se acomoda, de plano, lo que pasa en Tampico se queda en Tampico.

Además ya habían comenzado mal la semana, hay que recordar que les renunciaron dos Diputadas locales a su bancada, luego miembros del cabildo y militantes de Ocampo llegaron a Victoria a hacer escándalo y renunciar a su militancia en el PAN y, para acabarla de amolar, el más odiado de los García Cabeza de Vaca, por quien perdieron todas las elecciones el sexenio pasado, el Senador Ismael, sigue terco en acompañar a su candidata en sus eventos de campaña lo que lejos de sumar le va restando más votantes.

Hay que ser claros, Imelda Sanmiguel, la aspirante azul al Senado, no es tan mala candidata, su problema es lo que va arrastrando, el lastre de su cercanía con el pasado inmediato, con lo que todo Tamaulipas, en este momento, parece odiar o por lo menos ya no querer que regrese al poder en el Estado que son los Cabeza de Vaca y secuaces. Bueno, una vez que el PAN mismo cercenó su posibilidad de figurar y agarrar vuelo, por lo menos aire, en esta elección extraordinaria, Manuel Muñoz Cano, candidato del Partido Verde que le entiende a eso de hacer campañas, asestó un golpe mediático y lo hizo acusando la corrupción del sexenio anterior, hablando de las transas que cometieron, y hasta propuso crear una comisión en el Senado que pudiera obligar, dijo, a que los Cabeza de Vaca regresen lo robado.

Hasta ahí todo iba bien con el Verde y su candidato, el problema es que de pronto parecen intermitentes los golpes y en un mundo dominado por los medios de comunicación y redes sociales pues cada acción es efímera, tanto que a veces parece que nunca sucedieron al no replicarse por los canales adecuados. Fue en esta tesitura que José Ramón Gómez Leal aprovechó el hueco que dejaron ambos oponentes y dio un golpe mediático que le hará llegar muchos votos principalmente de la capital del Estado, consiguió el apoyo, el respaldo en una reunión de campaña, de todos los miembros de la familia del exgobernador Eugenio Hernández Flores.

Es Geño, guste o no, el exgobernador vivo más querido en esta tierra y con muchos seguidores o amigos en el resto del Estado por lo que el JR se arrimó a un buen árbol, a uno que produce votos y eso seguramente reafirmará su primer lugar en las encuestas rumbo a dicha elección. Espere, espere, esto es solo en la semana, la elección será hasta el 19 de febrero y, le insisto, todo parece indicar que no se ganará por popularidad, ni atractivo en las encuestas, mucho menos por ser guapas o guapos, no, para tener votos los candidatos además de tratar de hacerle percibir a la ciudadanía que son los que tienen el respaldo de los grupos que se quieren también hay que organizarse para movilizar los votos el día D. Sí, JR asestó el golpe mediático de la semana, al respaldo natural que tiene por ser de Morena, del mismo partido que el del gobernador Américo Villarreal, que el del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que son los más queridos en estas tierras de acuerdo a las encuestas, le agregó el sumar a toda la familia Geño Hernández Flores a la misma, por lo demás, ya veremos si con eso le alcanza para obtener los votos que lo hagan ganar de calle en la elección que viene…

RECONOCE UAT A ESTUDIANTES DE IDIOMAS… El Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes (CEINA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) entregó reconocimientos y medallas a los estudiantes que alcanzaron los más altos promedios en el ciclo escolar pasado. En la ceremonia, que se desarrolló en el Teatro Juárez de la Universidad, se reconoció a los ciento veinticinco alumnos que se destacaron por su rendimiento en el aprendizaje de las lenguas inglesa y francesa. El evento fue presidido por la C. P. Imelda Sustaita de Mendoza, miembro honorario del grupo UAT U-NIDO, acompañada de la Mtra. María Dolores Martínez Hernández, directora del CEINA.

Se destacó que uno de los objetivos principales de ese plantel de la UAT es contribuir a la formación integral de niños y adolescentes mediante una alta calidad en la enseñanza de lenguas extranjeras. En ese proceso se desarrollan competencias lingüísticas para el dominio de idiomas de alta demanda global y se contribuye, además, al desarrollo social por medio de estrategias y programas educativos de calidad. En la ceremonia se entregaron reconocimientos de excelencia a quienes obtuvieron el promedio de 100 al concluir su ciclo y medallas a quienes lograron los primeros lugares en sus respectivos niveles. Se subrayó que los niños y adolescentes reconocidos por su excelencia fortalecieron su aprendizaje de manera integral y lograron un elevado desempeño de sus habilidades educativas y comunicativas.

También se resaltó la importancia de que los estudiantes aprendan un segundo idioma durante su educación básica, ya que esto proporciona un amplio panorama que contribuye al desarrollo de conocimientos que facilitarán su futura labor como estudiantes universitarios y profesionistas. En la ceremonia también estuvieron presentes la coordinadora académica del CEINA, Mtra. Nelda Lizbeth Cantú García, y la coordinadora de Formación Integral del plantel, Mtra. María del Pilar Rodríguez Lerma.