Bien lo dicen: las campañas a la elección del senador sustituto de Faustino López no prenden, no dan sabor ni animan a la población. Quizá por eso ya Manuel Muñoz Cano se cura en salud, al afirmar que el 70 % de la población no sabe, increíble, que habrá elección extraordinaria el 19 de febrero. Claro, esa no es la razón para que en las distintas encuestas aparezca al final, el que menos intención del voto tiene, pese a que afirma que recorre la entidad de norte a sur, de oriente a poniente.

La cuestión es muy simple: la elección del 19 de febrero es atípica, no es ni siquiera una elección intermedia que, vaya pues, sea para elegir alcaldes o diputados locales. Es para elegir de manera extraordinaria a un sustituto, de un sustituto, recordemos que Faustino López era el sustituto de Américo Villarreal Anaya que, hoy por hoy, cobra como el primer servidor público de los tamaulipecos… y ni modo que pida licencia a la gubernatura para regresar al Senado.

ELECCIONES EN TAMAULIPAS.

Siempre se han dado dos elecciones en la entidad. Una para elegir al gobernador, alcaldes y diputados locales; es la elección principal; y la otra, la que se ha considerado intermedia, puesto que se elegía solo a alcaldes y diputados locales. En la primera, siempre había en promedio una votación del 50% en tanto que la otra, la conocida como intermedia, solo participaba entre el 25 y el 30%. Ahora se ha movido esa correlación, por le empareje con la elección presidencial.

Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, José Ramón Gómez Leal y Manuel Muñoz Cano nos tienen bombardeados de publicidad política, sea en las redes sociales o en los medios de comunicación electrónicos; en estos, de plano, a veces hasta repiten dos veces el mismo spot político. Buscan la senaduría que dejo Faustino López; las apuestas, y las encuestas, dan por seguro que JR se va a levantar con la victoria y que Muñoz Cano se ira hasta el tercer lugar.

APOYOS AL JR.

Conocido como el cuñado incómodo José Ramón sabe que va a ganar. Y lo hará en función a que, en principio, el partido verde no trae nada en el morral, su candidato es conocido en Victoria y nada más; y por otra parte Imelda Margarita, pese a las ganas que le echa, arrastra el desprestigio de quienes gobernaron el sexenio pasado y que, cada día que pasa, ven como los morenistas les van quitando protagonismo. Pero además el JR cuenta con mecanismos de operación política que le junta apoyos.

El ultimo hit, digamos político, del JR fue que, en un evento en El Paseo Méndez, en primera fila estaban las hermanas de Eugenio Hernández Flores… con esto se echa por tierra la versión de que Muñoz Cano contaba con el apoyo del exgobernador. Y, por si fuera poco, ayer miércoles las redes sociales fueron inundadas con una fotografía del JR con el grueso de la familia de Eugenio. Ni duda cabe, luego entonces, que aún tiene esta familia un capital político en la capital tamaulipeca y en otros lugares de la entidad, está a disposición del candidato morenista.

LISTAS DE AMIGOS DEL JR.

Hay una realidad que MORENA y José Ramón no puede hacer a un lado: que la tendencia histórica de votación, en elecciones atípicas como la del 19 de febrero, es muy baja. Por eso, en su momento Yuridia Iturbe Vázquez, la líder estatal, hizo un llamado a los morenistas de la entidad: que platiquen con sus amigos, que hagan una lista de 10, y los convenzan de participar en la elección votando por el candidato, por JR.

La práctica de los 10 amigos fue instrumentada por el PRI, con buenos resultados en sus inicios, luego decayó y se convirtió en parte de un engaño. Así que, dudamos mucho, que funcione, porque además recuerden lo que una y otra vez afirma el Presidente AMLO: el pueblo es sabio, ya no se le puede engañar… Pero, además, creo valido decir que MORENA ha realizado acciones que lo dañan: ahí tienen a Enrique Yáñez, ampliamente conocido en la zona centro, a quien no se le puede negar su militancia y trabajo, que día con día se queja, de cómo han marginado a fundadores y, en cambio, beneficiado a panistas y priistas, que ya están enquistados en la nómina de la 4T.