En política no hay casualidades y todo indica que la visita de la senadora de la República, la tampiqueña Lupita Covarrubias Cervantes, que hizo el pasado viernes por la mañana al SNTE, fue para enviar un mensaje a la base magisterial de que el nuevo líder de los maestros tamaulipecos Arnulfo Rodríguez Treviño, simpatiza con el morenismo y con las instituciones emanadas de ese instituto político.

La legisladora, maestra de profesión, realizó una visita al dirigente magisterial, con quien platicó largo y tendido de proyectos para impulsar la educación en Tamaulipas y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de este sector.

Cabe señalar que a lo largo de la semana el Profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, sostuvo una intensa agenda de trabajo que incluyó una mesa de dialogo con el Secretario General del SNTE Nacional, Alfonso Cepeda Salas e integrantes de este organismo. En esta reunión se abordaron temas que conciernen al trabajo y desarrollo de los órganos de gobierno sindical que tienen que ver con beneficios laborales, seguridad social y materia educativa.

Rodríguez Treviño, dijo que fue una importante reunión en la que se fortalece la posición y los compromisos con los trabajadores de la educación, además de que se definen nuevas estrategias y acciones sindicales para profundizar en la lucha por la defensa de la educación pública.

Además se entrevistó con distintos personajes de la política como el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez; con los diputados locales de la 65 Legislatura del Congreso del Estado, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, Humberto Prieto Herrera, Javier Villarreal Terán, José Braña Mojica, Armando Zertuche Zuani, Elifa Gómez Lozano, Isidro Vargas Fernández, Jesús Suárez Mata, Juan Vital Román Martínez, este último presidente de la Comisión de Educación, a quienes acompañó por invitación de los mismos en la Sesión Pública y Solemne por el inicio del periodo ordinario del segundo año legislativo.

El flamante líder magisterial anunció que durante la semana próxima realizará una visita a diversos municipios de la entidad para analizar la situación de la educación, de los agremiados al SNTE y establecer programas de trabajo junto a las representaciones sindicales locales.

Cabe mencionar que la llegada de Arnulfo lo ven con muy buenos ojos, pues ganó democráticamente y con muy buen margen la elección; por eso la visita de Lupita Covarrubias al SNTE tiene dos claros mensajes: la nueva relación con el dirigente estatal de los maestros y reconfortante saber que las y los maestros estamos en muy buenas manos, dijo la senadora morenista.

Todo lo anterior está más que claro, pues fue muy grata la visita a las oficinas a la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la senadora y Maestra Lupita Covarrubias, a quien Arnulfo agradeció su tiempo para platicar y recordar muchos recuerdos en la vida como docente. Es un gran honor que una gran maestra represente al magisterio tamaulipeco en la Cámara Alta y por supuesto a lado de nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que le apuesta a la Cuarta Transformación pacifica del país, dijo el flamante líder magisterial de Tamaulipas. Bienvenida sea senadora, esta es su casa, dijo Arnulfo Rodríguez Treviño.

NOTAS CORTAS

1.- Hasta donde llega la soberbia. Las pocas o casi nada de las alcaldías que ganó el PRI en Tamaulipas, le ha faltado promover y apoyar al inútil dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas “El Tal Alito”, que bien altanero, prepotente y arrogante, solo le mueve en la cabeza de ser candidato a la presidencia de la República en el 2024, a pesar de que no lo quieren ni en su natal Campeche y al que saqueo a manos llenas.

2.- El Moyo de cabeza no encuentra donde esconderse, porque la auditoria de los recursos que manejó en el Congreso del Estado tiene grandes fallas, pues como quería ser alcalde de Nuevo Laredo, le metió la lana del Congreso al candidato azul a la gubernatura en la reciente elección y ahora el cabecista no encuentra donde meter la cabeza ya que pronto habrá noticias de que no ira a ningún otro cargo político, sino su expediente seguramente ira a la Fiscalía del Estado y que después seguirá en la ruta de investigación, el Auditor Jorge Espino Ascanio, quien es íntimo amigo del ex gobernador Cabeza de Vaca.

3.- El próximo viernes 27 de enero en la Ciudad de Reynosa será presentada la novela de Pedro Salmerón Sanginés, el fundador de California y será en el Auditorio de la Universidad del Norte de Tamaulipas, calle Herón Ramírez, casi esquina con Boulevard Hidalgo. Comentan la leyenda: José Ángel Solorio Martínez y Medardo Treviño. Esto lo anunció el propio rector de la UNT, Dr. Francisco Chavira Martínez, ante diferentes medios de comunicación en Ciudad Victoria.

4.- Una de sociales: Vaya el saludo de la columna para el buen amigo y Contador Luis González, más conocido como “Wero cocina mexicana”, pues este domingo 22 de enero es su cumpleaños y seguramente estará aventando la casa por la ventana desde un lugar de la mancha de Ciudad Victoria. Si lo conoce aún es tiempo de felicitarlo. Enhorabuena mi ‘Wero’ y que sigas cumpliendo muchos años más de vida a lado de los tuyos, al cabo que yo no te mantengo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.