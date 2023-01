Por Alejandro Govea Torres.

De nueva cuenta la directora general del Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, volvió a engañar al presidente López Obrador con la vacuna Patria, ya que todavía sigue en etapa de experimentación a pesar de que la controvertida funcionaria prometió que estaría lista para diciembre del 2021, cuya falla u omisión resulta criminal ante la nueva ola de contagios de Covid-19 que se registra en todo el país.

En febrero del 2021, el presidente López Obrador anunció con “bombos y platillos” que el Conacyt estaba trabajando en una vacuna propia en colaboración con universidades y centros de investigación privados, incluso de gira por Oaxaca propuso que se llamará Patria.

A casi dos años, resulta que la vacuna Patria sigue en etapa de experimentación, pero además la sustancia inmunológica del Conacyt es de primera generación, es decir que se desarrolló para el primer virus de la pandemia y resultará obsoleta ante las mutaciones que ha tenido está enfermedad en los últimos tres años en nuestro país.

En la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, anunció que la vacuna Patria se encuentra en la tercera etapa de experimentación y que se podría tener lista antes de que concluya el año, luego de reconocer que existe una nueva ola de contagios en varias entidades federativas.

Es decir, la vacuna Patria todavía no está lista a pesar de que la titular del Conacyt se comprometió a que México tendría una sustancia inmunológica propia contra el Covid-19 en diciembre del 2021.

Y aún así, la doctora Álvarez-Buylla Roces ni sufre ni se acongoja porque tiene el respaldo del presidente López Obrador, puesto que el presupuesto del Conacyt para financiar investigaciones se destinó en su mayor parte a las obras del Tren Maya para tenerlo listo en el 2023.

De nada sirvieron las protestas de investigadores adscritos al Conacyt porque la prioridad fue financiar las obras del Tren Maya, incluso se eliminaron las becas para todos aquellos que trabajaban en varios proyectos científicos en diversos países.

Ante la nueva ola de contagios en México se carece de una vacuna propia porque la sustancia inmunológica Patria sigue en etapa de experimentación, por lo que las autoridades del Sector Salud utilizarán otras para tratar de frenar esta enfermedad antes de que sea demasiado tarde y se registre una nueva pandemia.

Entre las vacunas que podrían ser usadas se encuentra Abdala de Cuba, sin embargo este biológico no tuvo la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque la sustancia inmunológica no está actualizada para proteger ante las nuevas variantes del Covid-19, según un análisis publicado en la revista científica The Lancent.

En otro tema, se espera que la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Karina Lizeth Saldívar Lartigue, atienda de inmediato el exhorto que hizo la diputada local Casandra de los Santos Flores de Morena para tratar de frenar la contaminación que se registra en varias comunidades de San Fernando y Soto la Marina por una fuga de gas natural.

La diputada De los Santos Flores denunció que la fuga de gas natural ha devastado la flora y la fauna de la zona en donde la empresa petrolera Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S. A. de C. V. de Nuevo León, realizó perforaciones para extraer el carburante.

Agregó que la fuga de gas natural se registra desde el 2021, por lo que varios productores agropecuarios y pescadores se han visto en la necesidad de abandonar sus viviendas ante el peligro de una explosión.

Ojalá que la titular de la Seduma actúe de inmediato y no se concrete en echarle la culpa a sus antecesores, puesto que los habitantes de las comunidades La Florida y Lavaderos de San Fernando, así como los de Las Enramadas, La Laguna y El Carrizo de Soto la Marina, quieren soluciones y sus indemnizaciones por los daños causados por la fuga de gas natural.

Por otra parte, las campañas de los candidatos a la curul vacante en el Senado comienzan a “tomar calor”, ya que cada día más ciudadanos tamaulipecos dicen haber escuchado o visto los spots publicitarios de Imelda Sanmiguel Sánchez de la alianza “Va por Tamaulipas”, integrada por el PAN, PRI y PRD.

De igual forma, han escuchado y visto los spots publicitarios de José Ramón Gómez Leal de la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por Morena y el PT, así como también del contendiente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Muñoz Cano.

Las encuestas indican que Gómez Leal, mejor conocido como JR, encabeza por el momento las preferencias electorales, sin embargo, la diputada local con licencia Sanmiguel Sánchez “sube como la espuma” y no se descarta la posibilidad de que rebase al contendiente morenista-petista antes de que concluya el mes. Y es que los mensajes de JR son repetitivos, es decir dice lo mismo que utilizó el ahora gobernador Américo Villarreal Anaya en su campaña, por lo que la ciudadanía ya está cansada de escuchar el estribillo “con ya sabes quién”.

En contraste, los mensajes de Sanmiguel Sánchez ha captado la atención de las mujeres y de los jóvenes, sobre todo porque da la imagen de una mujer entrona y preparada para que se escuche su voz en el Senado. La campaña de Muñoz Cano ha resultado insulsa no sólo por señalar que conoce las necesidades de los tamaulipecos porque ha recorrido la entidad, sino también porque su imagen, con una incipiente barba, da la impresión de que no se bañó y su voz carece de fuerza para que su mensaje sea tomado en cuenta.

