México “DfCtuoso”, pero poderoso…

A la capital del país, los mexicanos en el poder, le pueden poner el nombre que quieran. Distrito Federal, la CDMX, México, pero para honrar todas sus ineficacias, ineficiencias administrativas, de desarrollo, bienestar y seguridad, sobramos los que le decimos “DfCtuoso”.

Si bien no todo es La Guerrero, La Morelos o Tepito, México tiene sus encantos como la zona sur y territorios maravillosos como San Ángel, Polanco, Lomas o Santa Fe. Sin embargo, el mayor encanto, para los asuntos que nos importan, es que la CDMX es la sede de los poderes de la Unión.

Y eso es suficiente para que acudamos, con la certeza de que no es Washington, Copenhague o Ginebra. No obstante, tocar sus puertas es indispensable para saber, el qué pasa con esta dolorida nación, donde no se puede presumir como ejemplo para toda la nación, si no se logran estándares mínimos de desarrollo en el corazón de la nación.

No lo lograron los del PRI, para decirlo con todas sus letras, tampoco los del PRD y menos los de Morena, que han sido en los últimos 40 años más o menos los mismos.

Y en este territorio, es que se libra la llamada batalla campal de las llamadas “corcholatas”, que buscan, suceder en el trono de Palacio Nacional, al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una guerra al interior de Morena donde finalmente, con el imperial permiso de AMLO, ya son 4 los contendientes que tienen amplia ventaja, sobre un regreso de la coalición de partidos Va por México, donde el PRI, PAN y PRD, van juntos una vez que se dieron cuenta, que los males de corrupción de Alito, son los de todos.

4 postores que tienen millones de votos por conquistar, con uno, que suponen, vale por todos. El de Andrés Manuel López Obrador bajo aquel viejo adagio de que, el voto de AMLO es democracia absoluta y perfecta.

Así que a seguir jugando a la ficción democrática a cuatro cartas. La de la favorita Claudia Sheinbaum, la del Carnal querido u usado por ratos Marcelo Ebrard, el emergente de SG, Adán Augusto López y el mal querido líder de El Senado, Ricardo Monreal.

Y no importa si se caen mil trenes, ya sabemos que si es culpa hasta de Dios, el Diablo es el malo de la película.

Y mientras, en el encordado de la capital, vamos a ver que pasa con el experimento opositor, con un PAN que cedió la designación de candidaturas al los gobernadores tricolores para que Alejandra del Moral y Manolo Jiménez sean sus estandartes en el Estado de México y Coahuila. Y en la negociación, que los de Acción Nacional serán administradores en la elección del candidato presidencial para 2024 y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Un territorio por cierto, donde en 2021, ya le comieron la mitad del territorio a la Cuarta Transformación… Vamos a ver, que este baile comienza en pocos meses…

Lo mejor de cada casa…

a.- La UAT a toda máquina con el retorno a clases este lunes. Regresaron por segundo semestre -de manera presencial- a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, más de 41 mil estudiantes.

Todos en las 26 unidades académicas, facultades y escuelas distribuidas, del norte, del centro y del sur del estado, además de los espacios virtuales, especialmente en línea.

b.- Y la Secretaría de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor no quita el dedo del renglón y va por eliminar todo tipo de aviadores, además de erradicar cualquier tipo de irregularidad en la dependencia, por lo que se mantiene una revisión a fondo.

Por lo pronto, precisó, todos los procesos para la asignación de nuevas plazas, horas y espacios dentro de la Secretaría de educación, se están llevando a cabo, apegados a la ley.

c.- El gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, confirmó que están en organización de la visita de AMLO a Nuevo Laredo, donde quedará Administración Nacional de Aduanas de México, pero que “seguramente será después del 19 de febrero respetando esta veda electoral.

Lo anterior, luego de los Honores a la Bandera en el Plaza Cívica de la Presidencia Municipal, con la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Del cuarto piso.- No se trata de lo que la ley establece; ya sabemos que en esta nación es lo que menos importa. Hablar de moral o ética, menos, así que solamente un milagro puede lograr la magia de que Jasmín Esquivel se retire de su condición de magistrada de la SCJN. Hagan sus apuestas.

Nostra Política: “Los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios”. Carlo Dossi.

18 pendientes…

