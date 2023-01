#DESDELAFRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

«El Moyo», «Con la vara que mides»

Vaya que a FELIX GARCIA «EL MOYO», le queda bien el dicho, «Con la vara que midas, serás medido».

Retrocedamos en el tiempo, cuando los panistas mandaban en Tamaulipas, bajo el yugo de CABEZA DE VACA.

Justo antes que sufrieron la derrota, justo antes cuando los tamaulipecos dijeron, «estamos cansados» y decidieron acudir a las urnas para darle el voto de castigo al PAN, justo en ese tiempo, en el Congreso del Estado, bajo el mando del diputado FELIX «EL MOYO» GARCIA, protagonizaba una escena digna de una película mexicana, llamada «La Ley de Herodes».

Quién no recuerda esa película, donde un político hace y deshace la constitución a su modo, para poder recaudar dinero.

Algo similar pasó en el Congreso tamaulipeco, «EL MOYO», bajo las órdenes de CABEZA DE VACA, modificaron la ley tamaulipeca a su modo, con el fin de otorgarse beneficios, perjudicar a sus contrarios, en este caso a los morenistas y darse autoprotección con las instituciones de justicia.

CABEZA DE VACA y «EL MOYO», compraron diputados, varios morenistas no resistieron los cañonazos y votaban a favor de los panistas.

El más perjudicado era el Gobernador en turno, AMERICO VILLARREAL, a quien los panistas le habían puesto una infinidad de obstáculos para gobernar, claro, todo gracias a «EL MOYO».

Pero nosotros lo dijimos, que todas esas artimañas de CABEZA y «EL MOYO», pronto acabarían, pues una vez que AMERICO tomará el poder, utilizaría todo lo que estuviera a su alcance para revertir las modificaciones a la ley, para así poder gobernador libremente.

Bueno, pues no duró mucho, la astucia del AMERICO, logró que no pasara mucho tiempo para recuperar el Congreso, ahora MORENA tiene la Junta de Coordinación Política y la diputada URSULA SALAZAR es la nueva Presidenta.

Al «MOYO» lo midieron con la vara que anduvo midiendo, también le tumbaron a varios diputados, que ahora votan a favor de MORENA, le quitaron la presidencia de la JUCOPO y pronto, se modificarán todas esas leyes que ellos rehicieron a su modo y lo peor, es que también se acabarán todos esos beneficios que se dieron.

«EL MOYO» tuvo la oportunidad de salir bien librado, pues una vez que AMERICO VILLARREAL entró como Gobernador, bien pudo «arreglar» su situación, ceder la JUCOPO y salir bien librado, hasta con los beneficios que necesita para no tener ni un problema.

Pero decidió seguir haciéndole caso a su patrón CABEZA DE VACA, decidió seguir siendo el títere de un ex gobernador que siempre lo tuvo con el pie en la cabeza, porque para nadie es desconocido que lo trataba muy mal.

Vienen tiempos difíciles para «EL MOYO», de nada le sirve andar llorando con pancarta en mano, gritando que lo «chamaquearon».

En fin, ahora AMERICO VILLARREAL tiene el control del Congreso y también a una presidenta de la JOCUPO que lo apoyará en todo, porque hay que decirlo, no hay mejor diputada para ocupar ese puesto, que URSULA SALAZAR, una mujer que nunca se rajó y siempre estuvo en contra de las decisiones de los panistas, a pesar de no tener el apoyo de la mayoría de sus colegas morenistas.

AMERICO VILLARREAL EN NUEVO LAREDO

El Gobernador de Tamaulipas, AMERICO VILLAREAL, se encuentra en Nuevo Laredo, para sostener varias reuniones con la alcaldesa, CARMEN LILIA CANTUROSAS y de paso constatar el gran avance en obras que se realizan en esta frontera.

Este lunes por la mañana, la alcaldesa CARMEN LILIA subió una foto a sus redes sociales, para anunciar que AMERICO VILLARREAL, estaba con ella encabezando los honores a la bandera, «¡Bienvenido a Nuevo Laredo, Gobernador Dr. Américo Villarreal!. Qué gusto tenerlo en esta gran frontera de Tamaulipas. Les deseo un gran inicio de semana, por nuestra parte, daremos un recorrido por la ciudad y tendremos reuniones importantes».

Para muchos es sorpresivo, pues por ser temporada de veda electoral, no se anuncian dichas visitas, por lo que seguramente la visita del gobernador, desde ya está moviendo el avispero político.

Por lo pronto, la alcaldesa tiene para ella solita al Gobernador y seguramente lo aprovechará al máximo, claro, primero le enseñará lo bien que ha estado gobernando, lo que le ha ganado ser la mejor alcaldesa de Tamaulipas y de México.

Ya después nos anunciarán todo lo bueno que AMERICO trajo para Nuevo Laredo… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

