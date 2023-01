Al ser cuestionado en la Mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber hablado ayer con su par de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la detención de Ovidio Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, también rechazó haber recibido de su par peticiones especiales para frenar la migración a su nación.

López Obrador recibió ayer a Biden en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Zumpango y a bordo de “la bestia” que los trasladó a Polanco platicaron durante casi una hora.

El mandatario mexicano acusó a sus opositores de ser “politiqueros” y no saber “ser oposición” al decir que se detuvo el viernes pasado a Ovidio como ofrenda al presidente de Estados Unidos, en el marco de su visita a México.

El presidente López Obrador lamentó la muerte de los 10 efectivos de las Fuerzas Armadas, entre ellos de una mujer de la Guardia Nacional, durante el operativo para detener a Ovidio y para controlar los disturbios en Culiacán, y dijo que ya hablaron con los familiares de los mismos a quienes les dará todo su apoyo. También, lamentó que perdieran la vida 19 presuntos integrantes del cártel.

“Nosotros estamos por la defensa de la vida, queremos vivir en paz. Entonces, entendemos también que nuestros adversarios actúen así y se les garantiza el derecho a disentir, no hay ningún problema, tampoco.

Yo diría que hasta nos ayudan, son como nuestros promotores porque no saben ser oposición, como siempre estuvieron arriba, pertenecen a las cúpulas al poder económico, del poder político no saben de cómo actuar porque no conocen los sentimientos del pueblo y sucede no sólo en los dirigentes de México, que por lo general son fifís o aspirantes a fifís, o nunca se han vinculado con la gente del pueblo”, dijo.