El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la Mañanera que da todo su apoyo para el gobierno de la Ciudad de México que encabeza la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbum, luego del accidente del choque de dos trenes que se presentó entre las estaciones de Potrero a La Raza en dirección a Universidad de la Línea 3 del Metro.

Tras el accidente en la Línea 3 del Metro que dejó una persona fallecida y casi 60 lesionados, López Obrador llamó a no traficar con el dolor humano. En la conferencia de prensa matutina, acusó que ser temporada electoral, están los “zopilotes” rondando. Afirmó que ya se tienen una investigación y se conocerá la verdad porque no se ocultará nada.

“También quiero aprovechar, porque se alborotan los zopilotes con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno.

Es una mujer trabajadora, íntegra, honesta, entonces quiero también aprovechar para expresarlo, porque como estamos ya en temporada electoral, se aprovechan para descalificar, atacar”, recalcó.

-La tragedia del metro, ¿Ya le dieron un reporte de lo que sucedió?, ¿cuál fue la falla?, ¿fue una falla técnica?, ¿falta de mantenimiento? y ¿para hacer justicia falta con destituir a un funcionario?, ¿cómo está el metro en esta situación?, se le cuestionó.

-Lo está viendo la jefa de gobierno con mucha responsabilidad y se están viendo las causas, y se va a informar, se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido, sin ocultar absolutamente nada, acotó.

El presidente indicó que hay una investigación judicial sobre el caso por lo que se determinará si fue falta de mantenimiento, falla eléctrica, o un acto premeditado.

“Se tiene que saber qué sucedió, qué originó el accidente”, recalcó. Manifestó que todos los servidores públicos tienen la obligación de actuar con rectitud asumir las responsabilidades.

“Pero no deja de haber este ingrediente, lo que antes se conocía coloquialmente como la grilla, no deja de haber grilla , politiquería, y también lo mismo, estamos hablando de una joven fallecida, de heridos, es dolor humano, por eso lo de los zopilotes, es fuerte, pero no se puede traficar con el dolor humano, esa es una enajenación, eso es no tener escrúpulos morales en ninguna índole”, expuso.