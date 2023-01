Este lunes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado lamentando el sensible fallecimiento de Yaretzi Adriana Hernández Fragoso, estudiante de la Facultad de Artes y Diseño, quien perdió la vida tras el choque de trenes en la Línea 3 del Metro. La universitaria sólo tenía 18 años, no 25 como se dio a conocer preliminarmente, así lo informaron sus amigos y familiares quienes este fin de semana sepultaron su cuerpo tras el fatal accidente que le arrebató la vida.

Yaretzi fue sepultada el domingo en un panteón de Naucalpan, Estado de México, no sin que antes familiares y amigos se despidieran de ella en un emotivo sepelio con globos blancos y un ataúd del mismo color e incluso la música que le gustaba, así como las flores amarillas que le daban alegría en vida.

«Yo te llevo dentro, hasta la raíz», se escuchó en el funeral de Yaretzi, pues la artista de 18 años era fan de Natalia Lafourcade por lo que eligieron el emotivo tema para despedirla. En su funeral que se llevó a cabo en privacidad, a petición de sus familiares, amigas acudieron con fotografías donde se le veía sonriente, pues recordaron que era una mujer alegre.

La inocencia y plenitud de la vida le fueron arrebatadas en el choque de dos trenes del Metro que por un alcance se impactaron entre las estaciones Potrero y La raza de la Línea 3, ahí la joven artista perdió la vida, dejando un legado de amor y bellos recuerdos para sus familiares y amigos quienes hoy tienen la dura tarea de superar su pérdida.

Cuando escriba tu nombre en la arena blanca, con fondo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel De una nube gris, aparezcas tú Una tarde suba una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te he olvidado

Las palabras escritas por la compositora Natalia Lafourcade fueron las elegidas para decir adiós y rendir homenaje a la estudiante de la UNAM quien hoy descansa en el panteón Parque Memorial de Naucalpan, Estado de México. Sobre el ataúd blanco sus seres queridos colocaron girasoles y entre porras despidieron su cuerpo.

A través de redes sociales como Facebook y Twitter amigos y allegados a Yaretzi se han tomado unos minutos para despedir a la joven quien por desgracia perdió la vida en un terrible accidente que dejó además 57 personas heridas, de las cuales 22 permanecen hospitalizadas, según informó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum este lunes.

Tenía 18 años, no 25. Me duele muchísimo que se le haya arrebatado su futuro a una artista tan joven y talentosa como ella solo por la negligencia del estado, no solo nos quitaron a una gran artista, sino que la privaron de nuevas experiencias, personas por conocer y cosas por descubrir, así que me da mucho coraje que intentan “quedar mejor» al manipular la información a su antojo. Te voy a extrañar mucho, Adriana, descansa en paz.