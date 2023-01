La alta burocracia electoral, federal y local, son de lo mejor pagadas y, lamentablemente, a veces da la impresión de que no desquitan el salario, de que hacen nada o hacen casi nada que, como dice el poeta, quizá no es lo mismo pero es igual.

Mire, en el caso de Tamaulipas estamos en medio de una elección extraordinaria para Senador, para elegir a una persona que represente a los tamaulipecos en un escaño de la cámara alta, y es fecha que los consejeros del INE y IETAM ni siquiera han tenido la humildad de promover el voto, aunque sea en un post de feis

Las malas lenguas dicen que a la gran mayoría de los consejeros electorales, los federales y locales, les valió la elección que está en marcha en el Estado y se fueron de vacaciones hasta donde sus altos presupuestos se los permitieron, la situación parece respaldar los malos pensamientos.

A qué vamos, pues a que con esto que vivimos se hace necesario que se revise la ley electoral para evitar que a los consejeros electorales se les pague tanto por no hacer nada, para impedir que su trabajo lo tomen como si fuera una beca de tres o seis años y ya.

Lo ideal sería que se sometieran a evaluaciones anuales o bianuales sus trabajos, que entreguen informes de lo que hacen en esos periodos para que un comité técnico o una Contraloría social apruebe la permanencia de ellos en los cargos porque de plano se desaparecen, solo cobran sin que se sepa de ellos y no se vale.

Hoy, por ejemplo, se estima que la elección de un Senador será de la más baja participación en toda la historia de Tamaulipas, quizá de México si no ocurre algo pronto, con todo y ello, hasta la fecha, los consejeros electorales no han sido capaces de promover la participación ciudadana para evitar esa tragedia, le insisto, esa que es una de sus tareas sustantivas.

La verdad es que somos de los principales defensores de las instituciones electorales, de apoyar su permanencia y mejorar los presupuestos que tienen porque la política es lo primero que debemos cambiar si queremos un México libre, bien gobernado, con una clase política más decente, ya que eso inicia teniendo un árbitro electoral independiente, un árbitro que además fomente la participación ciudadana y sea garante de que el avance democrático del país no se va a frenar, sin embargo, también tenemos que promover la evaluación constante de esos órganos electorales, de los consejeros electorales principalmente, para que no vayan a resultar un lastre en lugar de un apoyo.

A que vamos, pues a que es tiempo de sacar de su letargo a la autoridad electoral, obligarla a trabajar y promover el voto o la participación ciudadana en cualquiera de sus formas, es decir, que si alguien no vota lo haga en pleno conocimiento de sus derechos y no por ignorancia.

Claro, es tiempo de que los representantes de los órganos electorales comiencen a desquitar sus sueldos, de que se busquen reformas a la ley que impidan que un consejero trabaje unos meses cada tres años y que durante el resto del periodo para el que ha sido electo desaparezca sin dejar huella, sin que haga el trabajo que se comprometió a realizar cuando buscó el cargo.

En resumen, los consejeros electorales de la forma como trabajan hoy, los locales y los federales, y en casi todos sus niveles, dan la impresión de que no sirven para nada cuando sus tareas son de las más importantes para garantizar la vida democrática del país, por ello le insisto, urge poner a trabajar a toda esta alta burocracia electoral que vive a cuerpo de rey sin hacer nada, o casi nada, y que se haga pronto, antes de que Ya saben quien insista en que hay que desaparecer los órganos locales electorales y no haya forma de defenderlos, porque eso es lo curioso, esos consejeros no hacen ni dicen nada si no cuando ya les llega el agua al cuello y ven en riesgo su beca, claro, luego de eso es cuando uno más o menos los vuelve a ver y solo para quejarse de que los quieren echar y atentar contra la democracia como si así como están hoy la defendieran de verdad…

MANTNDRÁ UAT COSTO DE INSCRIPCIONES Y AUMENTARÁ BECAS… El rector, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, informó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene el costo del trámite de inscripciones igual que en los últimos años, y a la vez destacó el objetivo de seguir fortaleciendo los apoyos en becas y estímulos económicos en beneficio de la comunidad estudiantil.

En entrevista con medios de comunicación, durante la ceremonia de salutación de año nuevo con los universitarios, en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, resaltó que, actualmente, en la UAT se lleva a cabo el proceso de inscripciones y reinscripciones al ciclo 2023-1, el cual iniciará con las clases presenciales el próximo 16 de enero.

De igual manera, dijo que alrededor del 30% del total de estudiantes de la UAT cuenta con algún tipo de beca de descuento que coadyuva al acceso, permanencia y trayectoria continua y formativa de la comunidad universitaria, con el propósito de ampliar oportunidades de manera incluyente, particularmente para aquellos en condición de desventaja socioeconómica o con requerimientos académicos o psicopedagógicos especiales.

Declaró que la matrícula estudiantil de la UAT se mantuvo en alrededor de cuarenta y un mil estudiantes, aun durante la pandemia, luego de destacar que para el ciclo que inicia en el mes de agosto de este año, que es cuando se reciben más estudiantes de nuevo ingreso, se espera un aumento de casi dos mil alumnos en el total de la matrícula.

Asimismo, mencionó que para este 2023 se trabajará para concluir los trabajos de restructuración de los planes y programas de estudios que, a partir del período Otoño 2023, serán implementados para garantizar la formación integral de estudiantes de nivel medio superior, licenciatura y posgrado.