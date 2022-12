La siguiente es una broma adelantada del Día de los Inocentes, aunque sus protagonistas se toman en serio y aseguran tener puestos los pies en la tierra.

Lilly Téllez García es periodista de profesión aunque al revelarse como política se olvidó de las pantallas y los escenarios de TVAzteca, para dedicarse de tiempo completo al “servicio público”.

En el arranque, Lilly militó en MORENA pero por su carácter y formación pragmáticas, la señora dio el chaquetazo y se pintó de azul y se convirtió en una feroz y sistemática denostadora del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Bueno pues ahora resulta que la señora Téllez quiere ser la candidata presidencial del PAN, y está tan convencida de que se saldrá con la suya, que ya nombró hasta al coordinador de su campaña de proselitismo.

Se trata del ex senador Roberto Gil Zuarth, que formó una pandilla de carácter nacional de la que forma parte Francisco García Cabeza de Vaca. Suponemos que el ex Gobernador méxico-estadounidense será aquí coordinador regional de la campaña de Lilly.

Aunque no debemos olvidar que Cabeza panterea con la fantasía de agandallare al PAN la candidatura presidencial, a pesar de que es prófugo de la justicia y tiene en su contra una orden de aprehensión.

Actualmente, Francisco presume que será candidato a Senador pese a que sus detractores le echan en cara que tiene suspendidos sus derechos civiles. El ex vendedor de chamoyadas no se amilana pero no sale del agujero.

En otros temas, la cámara de diputados de Tamaulipas clausuró ayer el período ordinario de sesiones, se fueron de vacaciones y reanudarán actividades a mediados de enero de 2023.

La bancada de MORENA frustró otra tentativa de sus colegas del PAN, de desplazarlos del manejo de la comisión permanente. Cabeza de Vaca debe de estar furioso, debido a que tres diputados de su partido hicieron abortar la maniobra al desatender la consigna de su coordinador.

Se le está deshaciendo el poder a Cabeza de Vaca debido a que ya no asusta a sus compañeros de partido con la amenaza de tomar represalias en su contra si acaso no lo obedecían.

Antes de clausurar el ciclo 2022, el pleno legislativo aprobó el presupuesto 2023 del gobierno estatal, por un monto de 71 mil 673 millones de pesos en números cerrados, pero antes hicieron algunas correcciones y cambios.

Al IETAM por ejemplo, le “tumbaron” el 20 por ciento del gasto anual asignado, considerando que 2023 no es año electoral y por tanto no necesitará de un financiamiento adicional por ese monto.

Llegamos a la mitad del mes de diciembre y se sigue calentando el ambiente político en MORENA, por la designación de su candidato a Senador, habiéndose reducido la lista de los prospectos.

Mario Alberto López Hernández, de Matamoros, Carlos Cantúrosas Villarreal de Nuevo Laredo, Felipe Garza Narváez, victorense y José Ramón Gómez Leal, de Reynosa, siguen mencionándose como los finalistas por la nominación.

Son políticos maduros, serios, con vasta experiencia y buena voluntad de hacer bien las cosas. Es inminente que el partido fundado por López Obrador resuelva el asunto, sea mediante una consulta o bien, una designación directa, vulgo “dedazo”.

La coalición PAN-PRI-PRD está derrotada de antemano, por eso sus integrantes no tienen prisa por nombra a un candidato nacido para perder.

La sombra de Cabeza de Vaca los tiene condenados a precipitarse por la barranca.

En tanto que en Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal instruyó al titular de Protección Civil y Bomberos atender con todas las facilidades necesarias, a caravana de paisano con más de dos mil vehículos.

El movimiento en los cruces internacionales mantiene sumamente ocupados a los funcionarios de los tres niveles de gobierno, pues los turistas reclaman atenciones pero básicamente, rapidez en los trámites de internación.

Funcionarios del Ayuntamiento se coordinan con sus colegas federales y estatales a efecto de despachar con agilidad a las caravanas de visitantes bajo el marco del programa Héroes Paisanos.

