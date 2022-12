Reza el viejo refrán que en boca cerrada no entran moscas haciendo referencia a que si las personas no abren la boca más de la cuenta no se meten en problemas.

Y en estos tiempos podemos decir que en boca tapada no entra nada, ningún virus, y la gente se mantiene sana, sin problemas de salud, es por eso que es necesario regresar a la costumbre de utilizar el tapabocas.

Viene a cuento lo anterior porque ayer al llegar a una farmacia vinos a una chica enfurecida porque no la dejaron ingresar al consultorio del establecimiento sin cubrebocas, alegaba que era libre de no utilizarlo mientras un señor de edad que le acompañaba le decía “tapate la boca muchacha” quizá haciendo alusión al cubrebocas o talvez a su manera de expresarse. En ambas cosas podía meterse en problemas.

Fuese cual fuese la intención de la expresión, la verdad tenía razón el abuelo, las recomendaciones de salud son tomar las medidas necesarias, entre ellas, el uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados ante el alza de enfermedades respiratorias y el regreso del malvado COVID, que, de acuerdo a las estadísticas, cada día aumenta el número contagios en nuestra entidad.

Razón por la que urge que todos nos concienticemos, ya sabemos de la gravedad y contratiempos que puede traer el COVID, entonces ¿cómo para que arriesgarse? Cierto es que las vacunas hacen su función, pero nadie está exento a una recaída y en fechas decembrinas pues lo mejor es atender las recomendaciones, cuidarse para tener una buena navidad y un mejor año nuevo.

Es mejor que nos cuidemos, atendamos las recomendaciones y de manera obligatoria utilicemos el cubrebocas en espacios cerrados, y aunque es opcional en la vía pública, ahora con la aglomeración de gente en las calles haciendo sus compras previas a la navidad, es mejor utilizarlo, pero correctamente, cubriendo boca y nariz para evita más contagios del COVID.

Un cubrebocas mal puesto, colocarlo con las manos sin higiene solo para entrar a los supermercados o restaurantes no sirve de nada.

No se va en el mismo sentido, mientras unos atienden las recomendaciones, utilizan cubrebocas, gel antibacterial, cuidan de su higiene y de la sana distancia, otros se esmeran en desatender los protocolos, como si vivieran en León Guanajuato, donde la vida no vale nada.

Luego, cuando resultan infectados por no cuidarse y se dan cuenta que las instituciones de salud ya están saturadas culpamos a las autoridades, y la verdad es que del aumento de contagios de covid y que ahora se regrese al uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados en Tamaulipas, de una manera u otra la mayoría de las personas somos culpables, nos relajamos muy rápido y no consideramos que con las bajas temperaturas las enfermedades respiratorias contribuyen, son aliadas del covid.

Ante el riesgo que representa una nueva ola de contagios de COVID -19, influenza y enfermedades de tipo respiratorio, el Secretario de Salud, VICENTE JOEL HERNANDEZ NAVARRO, confirmó la modificación del decreto en el que se establece el uso obligatorio del cubrebocas, en hospitales y en todos los espacios cerrados.

Igual el Doctor VICENTE JOEL exhorta a la ciudadanía a que no baje la guardia, no relajar las medidas preventivas para protegernos del COVID y detener los contagios.

Recordemos que es mejor prevenir que lamentar, estas fechas navideñas podemos disfrutar si nos sabemos cuidar, Y recordar que en boca tapada no entra nada.