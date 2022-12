CD DE MÉXICO.-La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, acompañada del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y de las y los titulares y representantes de las instituciones de Cultura de todo el país, afirmó que las raíces culturales de México están emergiendo y, con ellas es momento de construir la paz.

Durante su participación en la inauguración de la Reunión Nacional de Cultura (RNC), que se realiza en el Museo Cabañas en el estado de Jalisco, la encargada de la política cultural del país afirmó: “Hablamos de la historia, identidad, de esta que podríamos llamar doctrina, del humanismo mexicano que reconoce las profundas raíces culturales de este país que han resistido, que están emergiendo, floreciendo y haciendo comunidad. Nos toca construir la paz de la mano y estamos aquí ofreciendo lo mejor de nosotros para lograrlo”.

En este encuentro, que se realiza los días 8 y 9 de diciembre de 2022, Alejandra Frausto Guerrero destacó las acciones que a nivel nacional se realizan para alcanzar los objetivos de la política cultural de la Cuarta Transformación, entre los que se encuentran el no dejar a nadie atrás, descentralizar los apoyos para que lleguen a las y los creadores de todo el país, reconocer la riqueza y diversidad cultural, que las economías creativas se desarrollen, sin olvidar que la cultura es una herramienta para la paz.

Así, listó algunas de las acciones que se han puesto en marcha y en las que han participado los gobiernos estatales, como son las actividades de Cultura Comunitaria y sus Semilleros creativos -grupos de creación artística y cultural con niñas, niños y jóvenes en los municipios de mayor vulnerabilidad en el país-; ORIGINAL. Encuentro de Arte Textil Mexicano, la realización de grandes exposiciones como “La Grandeza de México”; “Arte, pasión y coleccionismo”; “Símbolo y reino. Tres grandes colecciones novohispanas”; “Xolos” o “Border. Narrativas y cartografías migrantes”, expuestas en recintos de la Ciudad de México, Mérida, Zacatecas, Oaxaca, Ciudad Juárez, por mencionar solo algunas.

En el caso de los apoyos que desde la federación se dan a la cultura, dijo que estos se mantienen a través de diversas convocatorias abiertas al público, por lo que invitó a que las y los presentes en la sesión las conozcan y así puedan darlas a conocer en sus entidades. Por poner un ejemplo, refirió las relacionadas con el cine, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. “Para el próximo año el estímulo al cine creció 80%. Estamos viendo y se está filmando cine que no habíamos visto, este gran espejo que es la cinematografía reflejaba solo a unos cuantos. Hay 50 películas hechas en 25 lenguas distintas, esto no quiere decir que las otras películas, de los grandes cineastas reconocidos, no se esté haciendo, se está apoyando por igual. Había que extender este trabajo como un derecho”.

Respecto al proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, destacó que “es un detonante y receptor de lo mejor de la diversidad cultural y artística de México. Este lugar, que se abre con Los Pinos y se convierte en la residencia oficial de las culturas de México, ha recibido a todos sus estados en alguna manifestación artística o cultural, a través de México en Los Pinos, además de otras exposiciones. Es tan importante mostrar su cultura en su lugar de origen como ponerla en uno de los centros que ya se ha convertido en el espacio cultural más visitado en el país”.

Alejandra Frausto Guerrero dijo que las y los titulares de Secretarías e Institutos locales de Cultura cuentan con el apoyo de la federación “para poner a la cultura en un lugar primordial”.

En su oportunidad, previo a hacer la declaratoria de inauguración de los trabajos de la RNC, el gobernador de Jalisco, estado anfitrión de este encuentro, Enrique Alfaro Ramírez, dio la bienvenida a las autoridades culturales de todo México reunidas en el Museo Cabañas y aseguró que la cultura tiene que entenderse como un derecho, como un elemento determinante para el fomento de la paz, la inclusión y el respeto; pero también como una industria importante para la economía del país.

Por lo anterior, el gobernador de Jalisco señaló que “lo más valioso de este encuentro es hacer un ejercicio que es muy sano para el país, construir una política nacional escuchando y tomando en cuenta la visión de lo local. Porque este país es un mosaico de realidades distintas, de historias que a todos nos llenan de orgullo y, sobre todo, de apuestas que tienen distintos matices y distintos énfasis; creo que podemos tener más coincidencias

que diferencias, pero solamente podemos encontrar el camino para el entendimiento en el diálogo”.

Por su parte, la secretaria de Cultura de Jalisco, Lourdes González Pérez, celebró la presencia de cada uno de los estados representados en la reunión, muestra de la diversidad cultural del país. También destacó que desde que se postuló a esta entidad como sede del encuentro el año pasado, “la respuesta que hemos tenido desde entonces y hasta el día de hoy ha sido muy gratificante, el sí que le han dado repetidamente a nuestro estado demuestra que el orgullo de todo aquello que representa Jalisco trasciende fronteras”.

Además, recordó que Jalisco es reconocido por albergar algunos de los elementos más identitarios del país y un semillero de creadores reconocidos a nivel internacional. “Por eso nos emociona recibirles en este encuentro que nos permite conocernos y reconocernos, que sin duda fomentará un diálogo respetuoso donde se pondrán en común puntos de vista distintos con el fin de identificar, exponer y fomentar los desafíos del tiempo que compartimos”.

Cabe recordar que la Reunión Nacional es un mecanismo de coordinación, análisis y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de acceso a la cultura y disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el Estado, así como para la promoción y respeto de los derechos culturales a nivel nacional.

A este evento también asistieron las y los titulares y representantes de cultura de los 32 estados, y funcionariado de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Las mesas de trabajo de la RNC se extenderán hasta el día 9 de diciembre de 2022, en donde autoridades encargadas de las políticas culturales del país presentarán proyectos y programas para el fortalecimiento de estas, así como mecanismos de descentralización en los programas federales y estrategias de vinculación con los estados.

De esta manera, se buscarán acuerdos que faciliten la gestión y el desarrollo de políticas públicas en materia cultural que las 32 entidades del país impulsarán en el transcurso del 2023, además de elegir la que será la sede del encuentro para el siguiente año.