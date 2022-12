A fuerza de ser sinceros el ciudadano promedio debería estar metido siempre en la política, en un país como México, incluso, debería estar siempre pendiente del partido de su preferencia y sin descuidar a los otros, porque son la única manera de acceder al poder y, además, son los culpables de lo jodido que estamos.

Son los políticos quienes diseñan los programas de gobierno, los que eligen en que gastar el dinero que generamos todos mediante el trabajo y el pago de impuestos, también los que tienen en sus manos el sistema educativo, el de salud y hasta nuestra seguridad, es más, si me apura hasta son ellos quienes definen nuestras oportunidades porque hacen bien las cosas o solo se dedican a robar.

Todo está politizado, hasta el futbol, ahí tiene a una legisladora federal exigiendo la comparecencia de El Tata Martino para explicar los resultados en el mundial, es probable que lo haya propuesto por ignorancia, pero más real es que llamó la atención del respetable como nunca lo había hecho en su vida.

Dicho lo anterior, le hago la invitación para que se vaya metiendo de lleno al proceso de elección de Senador de la República que hemos empezado en Tamaulipas y del que nadie quiere saber, por eso el llamado es estar pendiente de la coalición que formaron PAN-PRI y PRD para conocer quien será su candidato, la forma como lo elegirán, las garantías que le darán al ciudadano de tener un representante honesto y no un ladrón o saqueador más, y las mismas palabras las puede usar con la coalición de Morena- PT o los candidatos que habrán de presentar el Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano.

Vaya, parece una elección que no tiene más destinatario que Morena, el partido en el poder tiene mucha ventaja sobre los demás por la luna de miel entre gobierno y pueblo y porque los azules y tricolores aún son vinculados con la corrupción, más los panistas que recién terminaron un gobierno al que le están saliendo todos los días sus transas, la forma como saquearon el recurso, como beneficiaron a sus secuaces, pero no por ello debemos descuidarnos, deje me trato de explicar.

El ciudadano debe tener presente que no son los partidos los que definen el comportamiento de los políticos, ladrones hay en las siglas, corruptos tenemos de todos los colores, pero también hay políticos decentes en todas esas organizaciones, a que vamos, a que es buen tiempo, antes de que comiencen las posadas, de empezar a analizar los perfiles de las propuestas que van a presentar, hurgar en su pasado, tratar de saber como se portan en cada una de sus encomiendas, si hay la mínima garantía de que harán un buen papel.

Se lo digo porque las proyecciones de hoy son desastrosas, las predicciones de participación muy bajas aunado a que inmensa mayoría de los aspirantes no llenan los requisitos para representarnos dignamente, y eso no debe ocurrir, también debemos evitar que los partidos piensen que les entregamos cheques en blanco o los odiaremos siempre, porque lo que va en juego, la apuesta de la elección, es el futuro de nuestros hijos, el nuestro por supuesto, y créalo, ya no estamos para arriesgar nada, menos permitir que los políticos se queden tan solos porque sin la participación nuestra, sin vigilarlos, les entra la tentación de robar, de hacer sus transas más que de cumplir compromisos o hacer planes en beneficio de las mayorías.

De verdad, comience a despojarse de la capa partidista, y si milita en algún partido, pues comience a trabajar para que no le vayan a imponer un ladrón o un loquito de candidato, la elección que viene será demasiado cara y más si no participamos, sino buscamos realmente nuestro bienestar.

Ya sé, fastidia que hay mucha grilla en este momento, que cualquiera pretenda ser candidato a senador como si el honroso puesto no valiera ni un centavo o estuviera al alcance de todos, sin embargo, por el bien de usted, de sus hijos, de su familia, ya vaya metiéndose en la cabeza que la política es la solución de todos nuestros males y, que en caso de dejarlos solos, también es el principio de todos ellos, le insisto, ya tenemos que meternos más en esa actividad, es en defensa, porque de dejarlos solos invariablemente se despacharan con la cuchara grande…

PREMIA RECTOR A GANADORES DE FUTBOL AMERICANO… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entregó las chamarras conmemorativas al equipo Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Dr. Norberto Treviño Zapata (FMVZ), por haber conseguido el campeonato de la Liga Universitaria de Futbol Americano (LUFAUAT) en su edición 2022.

En el evento desarrollado en la FMVZ, el rector estuvo acompañado del director de ese plantel, Dr. Flaviano Benavides González, así como del director de Deportes de la UAT, C. P. Óscar Garza Pérez.

Además, estuvieron presentes el coordinador deportivo y el entrenador jefe de los Cuernos Largos: el MVZ Gabriel Humberto Moreno Delgadillo y el Lic. José Juan Muñiz Obregón, respectivamente.

Al felicitar al cuerpo técnico y jugadores por haber conseguido el campeonato de la LUFAUAT 2022, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos dijo que para la Universidad es importante la formación integral que reciben los estudiantes, y resaltó el impulso que, por ello, se da a la actividad deportiva con el fin de fortalecer el desarrollo de los jóvenes.

“La formación no solamente tiene que ver con lo que están aprendiendo en el salón de clases, sino con las actividades deportivas, culturales y con todo lo que estamos fortaleciendo, para que cuando egresen sean profesionales más preparados y respondan a las necesidades del mundo actual”, indicó el rector.

Sostuvo que el deporte les brinda a los jóvenes disciplina y dedicación, lo que les ayuda a crecer en la vida cotidiana, razón por la que la UAT busca fortalecer estas actividades en sus diferentes disciplinas. Asimismo, exhortó a los jugadores a poner el máximo esfuerzo también en la parte académica, que es la más importante para su futuro, y en ese aspecto señaló que la UAT trabaja arduamente para ofrecerles programas educativos más acordes a los tiempos modernos.

Por su parte, el director de la FMVZ, Dr. Flaviano Benavides González, agradeció el apoyo del rector a los proyectos que ha emprendido el plantel y resaltó el esfuerzo de su equipo de futbol americano por conseguir el campeonato de la LUFAUAT.

Sostuvo que esa mística de esfuerzo y dedicación es la que prima en todo el quehacer de la Facultad de Veterinaria, y a través del trabajo diario buscan seguir engrandeciendo a esta institución y a la Universidad.

Cabe señalar que el equipo de futbol americano Cuernos Largos de la FMVZ se coronó campeón de la Temporada 2022 en la Categoría Intermedia de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la UAT, al derrotar por un marcador de 9 a 3 a los Búfalos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán en la final que se jugó en el Estadio José Ma. Leal Gutiérrez de Reynosa