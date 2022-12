Sin depender de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal mostró su mejor versión y aplastó a su similar de Suiza por un contundente marcador de 6-1 y tras dicho resultado se convirtieron en la octava y última selección en conseguir su boleto a los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022, instancia en la que tendrán que medirse ante el combinado de Marruecos, quienes han sido la máxima revelación del torneo.

A perfect night for Portugal!

The Round of 16 comes to a close. It’s time for the Quarter-Finals 👀 #FIFAWorldCup | @adidasfootball

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2022