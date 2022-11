Finalmente serán tres los prospectos para la secretaría general, del Comité Ejecutivo de la Sección 30 de maestros en Tamaulipas; ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, NAIF HAMSCHO IBARRA y ABELARDO IBARRA VILLANUEVA.

Todo parece indicar que la maestra CECILIA ROBLES RIESTRA, JAIME RAMOS SALINAS, FRANCISCO NAVARRO y JOSÉ GUADALUPE PUENTE darán su respaldo al ex secretario de finanzas ABELARDO IBARRA VILLANUEVA.

El tiempo para promocionarse es corto, si se toma en cuenta que el periodo eleccionario es el nueve de diciembre, de tal forma que el trabajo de cada uno de los prospectos, es de consolidación al trabajo realizado.

Como se esperaba, los días previos al registro, fueron de negociación, de amarre, compromisos y acuerdos, sobre todo, entre los que al final de cuentas decidieron postularse.

Desafortunadamente, las simpatías hacia unos se rompieron, es decir, ya no hay el compromiso de respaldarlos, por el simple hecho de no haberse registrado.

Un ejemplo de lo anterior, es el mensaje que le enviaron al profesor JAIME RAMOS SALINAS “La base es la que decide no la forma en que deciden unos cuantos a los intereses personales del SNTE, si no es usted mi líder no estoy de acuerdo a que me impongan mis decisiones yo votare al candidato de mi elección. Un fuerte abrazo”.

Ya no hay ataduras, ni compromisos. Finalmente será el voto de la base del magisterio, quien elija al próximo secretario general e integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 30 de maestros de Tamaulipas.

Y es que, al no ir RAMOS SALINAS, PUENTE COVARRUBIAS, ROBLES RIESTRA y FRANCISCO NAVARRO, tampoco hay compromiso de votar por ellos y por lo tanto, ¿lo harán por ABELARDO? Aunque también estarán en libertad de hacerlo por ARNULFO e incluso NAIF HAMSCHO.

Por ello, habrá que decir, que el próximo secretario general del SNTE en Tamaulipas verdaderamente saldrá de las bases.

De hecho, a NAIF HAMSCHO IBARRA lo identifican como el candidato de la base. ¿Coincidencia?

Por lo pronto, los tres candidatos tendrán que redoblar el paso e ir nuevamente a las bases, con aquellos que se quedaron sin prospecto, los que todavía están indecisos y los que pudieran sumarse de última hora.

La contienda del SNTE en Tamaulipas es inédita, donde por primera vez van tres por la Sección 30 a un proceso de votación del magisterio, antojando de manera preliminar una elección cerrada.

El resultado de este proceso interno, no debe dejar enconos y por el contrario, que impere la unidad y el compañerismo. Al final de cuentas, se van a seguir viendo y tratando cada uno de ellos.

Incluso, que no haya necesidad de operación cicatriz.

Por Parte de ABELARDO IBARRA hay disposición, lo mismo se espera del “político” ARNULFO RODRÍGUEZ y desde luego, del candidato de la base NAIF HAMSCHO IBARRA. En fin.