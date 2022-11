Dominika Paleta es una de las actrices más respetadas y queridas tanto dentro, como fuera del ambiente del espectáculo. Sus compañeros de trabajo la destacan como una excelente amiga y los fanáticos no dejan de llenarla de elogios. Es que como actriz es impecable pero además, cuenta con una hermosura única.

Es que no hay dudas que Ludwika Paleta y su hermana son una de las mujeres más queridas del mundo del espectáculo pero con algo en común que tiene este par, son muy bellas y no tienen problema de mostrarlo. Hace unos días, Ludwika subió a sus redes sociales una foto en la playa y parece que su hermana no quiso ser menos.

También desde la playa y con un traje de baño muy sensual, Dominika Paleta se dejó ver en traje de baño en su red social favorita que nada más ni nada menos que Instagram. En las imágenes vas a observar el increíble cuerpo que tiene la actriz y eso que hace menos de un mes ha cumplido 50 años.

De hecho, ese día de festejo, Ludwika Paleta tomó sus redes sociales para felicitar a su guapa hermana, quien el pasado 23 de octubre llegó a los 50 años. Una ocasión en la que la actriz aprovechó para dejar en claro el gran amor que tiene por Dominika y para celebrar la linda relación que han logrado construir a través de los años.

Tanto Dominika Paleta como su hermosa hermana, se mueven como si fueran una sola. Por más que las dos están muy concentradas en sus carreras y sus familias, siempre tiene un espacio para juntase y pasarla bien. Definitivamente los mexicanos tenemos siempre de contar con esta dos polacas en nuestras filas.