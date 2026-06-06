SOTO LA MARINA, Tamaulipas.– La solidaridad ciudadana continúa llegando a las comunidades rurales de Soto la Marina, donde un grupo de amigos encabezado por el ingeniero José Pecero ha impulsado la entrega de tinacos para familias que enfrentan dificultades en el acceso y almacenamiento de agua para consumo diario.

Durante los últimos días, el apoyo ha beneficiado a decenas de hogares del Ejido La Piedra, alcanzando ya más de medio centenar de familias favorecidas con este programa comunitario.

Habitantes de la comunidad señalaron que contar con un tinaco representa una ayuda importante, especialmente durante las temporadas en que el suministro de agua es irregular o insuficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar.

Las entregas se han realizado de manera directa a familias que requerían mejorar sus condiciones de almacenamiento, permitiéndoles contar con una mayor reserva de agua para las actividades cotidianas.

Vecinos beneficiados expresaron su agradecimiento por este gesto solidario, destacando que este tipo de acciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

La iniciativa ha sido posible gracias a la participación de ciudadanos que decidieron sumar esfuerzos para apoyar a familias de distintas comunidades rurales del municipio, demostrando que la colaboración social puede generar beneficios concretos para la población.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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