Jiménez, Tamaulipas.– Un ciclista extranjero que recorre el continente con destino final a Brasil recibió apoyo por parte de elementos de la Guardia Estatal mientras transitaba por la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros.

El apoyo se brindó a la altura del kilómetro 73, donde personal de la Estación Vicente Norte realizaba recorridos de vigilancia dentro del Operativo Carretera Segura y detectó al viajero desplazándose en bicicleta por una zona considerada de riesgo para su integridad.

Al ser abordado por los elementos de seguridad, el ciclista explicó que se dirigía a Ciudad Victoria para posteriormente continuar su recorrido hacia Brasil, por lo que se encontraba de paso por territorio tamaulipeco.

Con el propósito de garantizar su seguridad, los agentes le ofrecieron traslado a la Estación Segura A2 Vicente Norte, donde recibió resguardo temporal.

Durante su estancia, el viajero recibió alimentos, agua y un espacio para descansar antes de continuar su travesía por las carreteras del país.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de los programas de apoyo y atención a personas que transitan por las vías de comunicación de Tamaulipas, especialmente aquellas que pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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