CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.– La planilla encabezada por Gloria Garza Jiménez, exmagistrada y exsubsecretaria de Gobierno, para el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN), ha generado cuestionamientos luego de que entre sus integrantes figure José Alejandro Llanas Alba.

De acuerdo con información difundida en diversos espacios políticos y mediáticos, Llanas Alba ha sido vinculado como propietario de Grupo Jala Logística, S.A. de C.V., empresa que aparece mencionada en acciones y sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra una presunta red relacionada con actividades de contrabando de combustible, tráfico de fentanilo y operaciones atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso ha provocado reacciones entre militantes y observadores políticos, quienes consideran que los partidos deben mantener filtros estrictos en la integración de sus órganos de dirección y candidaturas.

Hasta el momento, la planilla encabezada por Gloria Garza Jiménez no ha emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos, mientras que actores políticos han insistido en que los partidos deben actuar con transparencia y rendición de cuentas respecto a los perfiles que participan en sus procesos internos.

La controversia surge en un contexto donde distintos partidos políticos han sido objeto de cuestionamientos por presuntos vínculos de algunos de sus integrantes con personas o empresas investigadas por autoridades nacionales o extranjeras.

La discusión ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de revisión y control interno dentro de las fuerzas políticas antes de solicitar el respaldo ciudadano en las urnas.

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