Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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LA PESCA, Soto la Marina, Tamaulipas.– A través del Buzón Ciudadano de La Región Tamaulipas, padres de familia del Colegio de Bachilleres (COBAT) de La Pesca hicieron llegar una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades que, aseguran, afectan el ambiente educativo y las condiciones en las que estudian decenas de jóvenes del plantel.

Los denunciantes solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a posibles represalias contra sus hijos.

Entre las principales inconformidades se encuentra la presunta falta de puntualidad de algunos docentes y directivos, situación que consideran contradictoria frente a las estrictas medidas disciplinarias que se aplican a los estudiantes cuando llegan tarde a clases.

Como ejemplo, señalaron que durante la mañana del pasado 5 de junio, en medio de las lluvias registradas en la región, alumnos permanecieron fuera de las instalaciones esperando la apertura de las aulas, exponiéndose a las inclemencias del tiempo.

Los padres consideran preocupante que los estudiantes tengan que esperar bajo la lluvia para ingresar al plantel, mientras que la puntualidad es exigida de manera estricta a los jóvenes.

Asimismo, manifestaron inquietud por el estado físico de las instalaciones. De acuerdo con la denuncia recibida, existen áreas que presentan deterioro, incluyendo algunas aulas y mobiliario escolar, situación que consideran requiere atención urgente para garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.

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También expresaron preocupación por el trato que algunos alumnos aseguran recibir por parte de determinadas autoridades y docentes del plantel. En los testimonios enviados a este medio, se menciona que algunos estudiantes se sienten intimidados o afectados por determinadas prácticas disciplinarias y formas de comunicación dentro de la institución.

Los denunciantes señalaron además que el pasado 28 de mayo un grupo de padres de familia decidió manifestarse luego de que, según su versión, una alumna fuera impedida de ingresar al plantel por haber llegado apenas unos minutos después del horario establecido.

De acuerdo con los testimonios recibidos, este hecho generó molestia entre los padres, quienes cuestionaron la aplicación de las normas disciplinarias y pidieron que exista un trato equitativo para toda la comunidad escolar.

Los padres consideran que la educación debe desarrollarse en un ambiente de respeto, diálogo, empatía y apego a los derechos de los estudiantes, privilegiando siempre el aprendizaje por encima de medidas que puedan afectar el desempeño académico de los jóvenes.

Ante esta situación, los denunciantes esperan que las autoridades estatales y la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT), encabezada por el C.P. Víctor Manuel González Salum, acudan personalmente a las instalaciones del plantel para verificar las condiciones denunciadas.

Los padres solicitan una revisión integral de la institución, incluyendo el estado de las aulas, el mobiliario escolar, las condiciones generales del plantel y los señalamientos relacionados con el trato hacia los estudiantes.

A decir de los inconformes, resulta necesario fortalecer una cultura educativa basada en el respeto, el humanismo y los derechos humanos, colocando en el centro de las decisiones el bienestar y desarrollo de los alumnos.

Hasta el momento, las autoridades del plantel no han emitido una postura pública respecto a los señalamientos contenidos en esta denuncia ciudadana.

La Región Tamaulipas mantiene abiertos sus espacios para recibir la postura de la dirección del COBAT La Pesca, de los docentes mencionados y de la Dirección General del subsistema educativo, en respeto al derecho de réplica y a la pluralidad informativa.

📌 Si usted tiene una denuncia ciudadana, puede hacerla llegar al Buzón de La Región Tamaulipas a través de nuestras plataformas digitales.

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