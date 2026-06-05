CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.– Las intensas lluvias registradas la noche del jueves provocaron el desprendimiento de una parte de la carpeta asfáltica en la avenida Central, entre el Eje Vial y la calle Lázaro Cárdenas, informó el secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna.

De acuerdo con el funcionario, un dictamen técnico externo solicitado por la dependencia, así como un informe emitido por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), determinaron que el colapso fue originado por el intenso escurrimiento pluvial y la acumulación de material en un pozo de visita, situación que ocasionó daños en la tubería de drenaje y el posterior desprendimiento del pavimento.

Alfaro Reyna descartó que el socavón haya sido provocado por fallas estructurales en la base de rodamiento o por deficiencias en la calidad del material asfáltico utilizado en la vialidad.

Precisó que la precipitación acumulada de 86 milímetros, registrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la noche del jueves, generó una fuerte corriente que afectó la infraestructura subterránea y derivó en el hundimiento.

Por instrucciones del alcalde Eduardo “Lalo” Gattás Báez, personal de la Secretaría de Obras Públicas y de COMAPA inició este viernes los trabajos de reparación del colector y la red de drenaje dañada.

Las labores incluyen la sustitución de la tubería afectada por material PVC de mayor diámetro, con el objetivo de evitar futuros colapsos en este importante tramo vial de la capital tamaulipeca.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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