Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.– Desde computadoras y televisores hasta celulares, licuadoras y juguetes electrónicos, cientos de ciudadanos acudieron este sábado al Reciclatón 2026 para entregar aparatos que permanecían olvidados en sus hogares y que podrían convertirse en una fuente de contaminación.

La jornada se desarrolla en el Recinto Ferial del Parque Bicentenario, donde familias completas llegaron con diversos equipos en desuso para darles un destino adecuado y evitar que terminen en tiraderos clandestinos o espacios públicos.

Especialistas señalan que muchos aparatos electrónicos contienen materiales que pueden afectar el suelo y los mantos acuíferos cuando son desechados incorrectamente, por lo que este tipo de campañas buscan fomentar una cultura de responsabilidad ambiental.

Durante las primeras horas de la actividad se observó una importante participación ciudadana, con vehículos llegando constantemente para depositar equipos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos que ya no son utilizados.

La recepción de aparatos continuará hasta las 5:00 de la tarde, por lo que quienes aún tengan residuos electrónicos en casa todavía pueden sumarse a esta iniciativa.

Autoridades y organizadores destacaron que pequeñas acciones como reciclar dispositivos en desuso pueden generar un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente y contribuir a reducir la contaminación.