Una joven influencer de 23 años se volvió viral tras asegurar que era “muy bonita” para estudiar ingeniería y por eso prefirió dejar la escuela para hacer vídeos de maquillaje en Instagram, lo cual le ha resultado más rentable para su economía. Se trata de Raquel Llorente, quien estudiaba ingeniería y desarrollo de productos en una universidad británica, pero se aburría mucho en las aulas.

«Nunca quise estar allí en primer lugar… Me estaba gastando todos mis préstamos estudiantiles en diferentes paletas y maquillaje. Sólo me estaba divirtiendo y haciendo lo que suelo hacer, pero estaba mejorando y me sentía demasiado guapa para no estar delante de una cámara”, confesó la chica en una entrevista para el diario inglés The Sun.

Comenzó a ganar dinero antes que sus compañeros

“Esto del maquillaje es rentable», dijo la joven, para luego detallar que ha generado 35 mil dólares por año, casi 700 mil pesos, cifra que no ganaría si hubiera buscado trabajo de lo que estaba estudiando. «Las ingenierías son importantes, pero no quiero construir una carrera en algo que hubiera odiado», agregó.

Ahora, Raquel está ocupada preparándose para dar el siguiente paso con su carrera de maquillaje. «Estoy trabajando tan duro como lo hubiera hecho en un trabajo de graduada. Cualquiera que intente convertirse en influencer tiene que hacerlo porque realmente lo ama, no porque quiera una vida fácil», añadió. En un principio tuvo que afrontar burlas y malos comentarios, pero ella está satisfecha con lo que ha logrado hasta el momento.

Otras chicas optan por OnlyFans

Una modelo de Reino Unido decidió comenzar una carrera en OnlyFans luego de que la crisis económica le afectara y a sus seguidores le ha encantado la decisión. La también influencer Chloe Sheldrake aseguró que luego de que sus fans se lo pidieran por meses aceptó y en marzo se creó su perfil, pero la única razón por lo que lo hizo fue por el dinero.

«Leía artículos sobre gente que ganaba mucho dinero con ella y me dije: ‘Sería una tontería no hacerlo yo misma’, así que lo intenté… ¡Además, el contenido que publico se adapta perfectamente! Me encanta que puedas hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, y es increíble que no haya una hora concreta a la que tengas que levantarte, me encantan mis descansos», aseguró la chica.