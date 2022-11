Hoy ya es Día de Muertos, pero habemos algunas personas a quienes no nos dejaron descansar en el trabajo, por lo que hay que laborar como cualquier martes. Pero si tú eres de los que sí descansó y pasará tiempo con la familia, pues ¡enhorabuena!, porque hoy tendrás mucho más tiempo para preparar tu desayuno aprovechando la fecha, pues para que te eches una comidita rica con las visitas.

Sea cual sea tu caso, la verdad es que siempre es un gran placer tener aunque sea algo de tiempo para preparar un desayuno digno con algún alimento que nos encanta, como es el caso de los chilaquiles. Y es que dirán lo que quieran, pero lo cierto es que este platillo siempre es uno que nos revive y a veces hasta nos baja el estado de embriaguez o quita la cruda, gracias a lo picositos que pueden ser.

Por esa razón, hoy queremos compartir contigo una receta para que puedas preparar unos ricos chilaquiles para el desayuno, pero no creas que la receta de rojos o verdes, que todos conocemos, no. Sino unos un poquito más exóticos y deliciosos, como lo son por ejemplo los de salsa de chipotle. Lo creas o no, son una auténtica delicia, que le dará un pequeño giro a la receta que ya conocías, porque no es para nada un platillo nuevo.

Beneficios de comer chilaquiles

Además, de acuerdo con los expertos, un desayuno saludable debe de contener: Carbohidratos, que puedes encontrar en los cereales, panes, tortillas y hasta galletas; proteínas, que normalmente se hayan en los lácteos, como el queso y crema o en la carne; vitaminas y minerales, que se encuentran en frutas y verduras. Por lo tanto, este es un platillo que puede tener todo lo necesario para ser saludable.

Los chilaquiles, desde luego que contienen todos eso nutrientes, porque llevan tortillas; salsa de jitomate, que es rico en vitaminas y minerales, al igual que los chiles chipotle; las proteínas del queso y la crema más los antioxidantes de estos y el resto de los alimentos, que ayudarán a despertarte y a prevenir o combatir infecciones o padecimientos respiratorios.

Además el sabor de las tortillas fritas cubiertas de salsita y aderezadas con crema y queso es un placer, que todos deberían de darse el chance de disfrutar no una, sino varias veces en la vida y con diferentes chiles, porque le aportan un saborcito diferente, según el tratamiento que les des, ya sea con la salsa en crudo o tatemados, pero casi siempre comerlos es una gran experiencia. Así que ¡manos a la obra!

Ingredientes

5 jitomates saladet

1/2 cebolla blanca

1 y 1/2 diente de ajo

1 latita de chiles chipotle de 58 gramos

1 cucharadita de sal

100 ml de crema

100 gramos de queso crema

1/4 de cucharadita con pimienta

1 pizca de comino

1 pizca de orégano

1 paquete de totopos o tortillas para freír

1/2 pechuga mediana

2 tazas de caldo de pollo

Cebolla al gusto

Queso fresco al gusto

¿Cómo se prepara?