“A cada santo se le llega su día” y por ello se va quien era titular de la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, quien muchas veces amenazó a la diputada y

hoy coordinadora de la bancada de MORENA, en el Congreso estatal, a quien perseguía por

encargo.

“La frase de a cada santo se le llega su día y la amenaza de aquí la voy a esperar”, quedó en el aire

porque definitivamente el tiempo no le alcanzó a Ramírez Castañeda, para esperar como lo había

prometido hasta el 2024 a Úrsula Salazar Mojica, con la finalidad de enjuiciarla apenas concluyera

su mandato como diputada local.

Ramírez Castañeda, se quedará con las ganas de proceder en contra de la aún legisladora a quien

le integró un procedimiento por la presunta comisión del delito de cohecho y de quien buscaba

con el apoyo de la mayoría panista aplicar el desafuero.

Las cosas cambian y la aún legisladora podrá iniciar un procedimiento en contra del ahora ex fiscal,

quien la acosó y acusó de manera penal, utilizando un audio en donde supuestamente la diputada

pidió inflar una factura para recibir dinero.

Lo cierto es que el abusivo y prepotente ex fiscal se va, por no acreditar los exámenes de control y

confianza y al igual que el ex presidente del Tribunal de Justicia del Estado Horacio Ortiz Renán,

también se va por no ser honorable, y por la falta de confianza, no debe seguir en el cargo por

reprobar pruebas de confianza a las que fue sometido, sustentó el Fiscal General del Estado Irving

Barrios Mojica, que hay que decirlo también prepara maletas y en breve dejará el cargo.

Al reprobar los exámenes en mención, Ramírez Castañeda no cumple con los requisitos para

ocupar el puesto que señala la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Tamaulipas, dijo Irving.

Con su destitución el ex fiscal seguramente esperará a doña Úrsula en su casa, para invitarle un

buen café o para hacerle lo que el aire a Juárez y si es posible ofrecerle una disculpa, su soberbia y

su altanería tendrá que comérsela, porque definitivamente se quedará con las ganas de enjuiciar a

la hoy y siempre honorable legisladora.

“Ella podrá ser legisladora y se lo respetamos, por tres años, esta fiscalía estará, al menos por lo

pronto a su servidor a cargo ocho años, si hay necesidad de esperarla la esperare”, pero, lastima, a

un año y un mes de haber tomado posesión se tiene que ir y lo que es peor con la cola entre las

patas por no pasar la prueba.

DOS. – Y si de abusivos se trata ahí tiene usted la queja y denuncia que hay en contra de la

directora de la escuela secundaria técnica número 90 de ciudad Victoria, Sonia Guajardo y el

Delegado Sindical de esa institución que en vez de ayudar a los trabajadores los emproblema y los

ignora.

Resulta que la directora en complicidad con el delegado sindical impide la entrada de cuanto

trabajador llega a la escuela secundaria técnica número 90, “Eugenio Hernández Balboa”, que se

ubica en la colonia Alta Vista de esta ciudad, todo porque no le cumplen su condición de traerse a

una hermana desde Nuevo Laredo a Victoria.

Carlos Balboa, ex director de escuelas secundarias en la SET, juró ser amigo de la directora en

mención, prometió en muchas ocasiones resolver este y otros problemas que se presentan en esta

institución, sin embargo, nunca arregló nada, porque tampoco logró el cambió de la hermana de la

Directora en mención.

La directora de la institución ha caído en serios problemas y hay quien estima entablar una

demanda en su contra pues hay nombramientos que se entregaron desde a principios de año y

por sus pantalones la directora y su cómplice sindical no permiten la entrada de los nuevos

servidores públicos.

Ojalá que alguien le diga a la directora que los tiempos de la represión y el abuso se acabaron, que

de oportunidad a las nuevas generaciones de dar lo mejor de sí en favor de la educación y lo que

es mejor, que le subrayen que la escuela es pública, no se su propiedad y que no está sujeta a

condiciones, ni a cumplir sus caprichos, es del estado y de la sociedad en general.

TRES. – El rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos, puso en marcha la edición 2022 de los

Juegos Deportivos Interfacultades, que se desarrollan en las distintas sedes de la zona centro,

norte y sur de la entidad.

La ceremonia inaugural, se realizó en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, a donde acudieron

estudiantes de la UAT medallistas de la Universiada Nacional 2022, celebrada en Ciudad Juárez,

Chihuahua, así como de los directores de las facultades y unidades académicas.

Mendoza Cavazos, destacó la importancia de celebrar una vez más la justa deportiva, “Después de

más de dos años de ausencia de este torneo, estamos muy contentos de verlos a todos aquí, pero,

sobre todo, por lo que representa esta competencia, donde se defienden con respeto los colores

de cada una de las facultades y lo que es mejor, se da en un ambiente de amistad y

compañerismo, siempre buscando ser los mejores”, dijo.

El rector de la UAT pidió a los estudiantes disfrutar esta justa deportiva, tómenlo como una

oportunidad de convivencia entre los alumno y equipos participantes, subrayó.

El rector de la máxima casa de estudios dio el saque inicial en la cancha de basquetbol, mismo que

de manera simbólica pone en marcha la competencia, que será también la etapa de selección para

los equipos y deportistas que representarán a la UAT en las eliminatorias para la próxima

Universiada Nacional, bien por el rector y la comunidad estudiantil de la UAT.