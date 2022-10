Miriam Vargas es egresada de la carrera en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y se ha desempeñado en el área de Mercadotecnia y Publicidad por casi 30 años.

Sin embargo, su vida, además de estar marcada por un sinfín de logros, también ha presentado grandes y difíciles adversidades.

Estás adversidades, sin duda, han sido de las más dolorosas, como lo fue la muerte de su mamá debido al cáncer de mama y que también ella en carne propia sufrió esta enfermedad.

“Mi experiencia con el cáncer fue muy fuerte, imagínate, mi mamá había muerto a consecuencia del cáncer, cuando me dan el diagnóstico me derrumbé, dije `me voy a morir´, pero hoy quiero decir que cáncer no es muerte, quiero dar testimonio”, expresó.

“Me rompí en mil pedazos, cumpliendo roles de mamá, esposa, profesionista, hermana mayor, hija, todo esto de manera controladora y perfeccionista manejando un estrés constante, me olvidé de mí, al final me diagnosticaron y me di cuenta de que podía irme, morir, y todo por lo que había luchado se quedaría ahí”.

No obstante, ella venció el cáncer y tomó lo mejor de esta experiencia para darse una segunda oportunidad y disfrutar con pasión cada día de su vida acompañada de su familia, amigos, pero principalmente de su amor propio.

“Yo quiero que cada vez seamos más las vivas, hay que aprender a explorarse, las jóvenes igual, está el padecimiento y hay que pasar a la acción, porque información hay mucha, pero no estamos actuando”, comentó Miriam Vargas.

La autoexploración es la forma más efectiva de detección oportuna, un diagnóstico temprano salvaría al 95% de estas mujeres.

A partir de lo anterior, hoy con su historia quiere inspirar a más mujeres que están pasando por una situación similar, y en general a todas las personas, para que aprendan a ser felices sin tener que pasar por una enfermedad tan fuerte.

De esta manera es como se inspiró para escribir su primer libro titulado “El regalo que no pedí”, el cual le tomó cinco años para presentarlo.

Con este libro quiere concientizar al paciente y a su familia, además de ser un apoyo en esta batalla y, aunque suene difícil de creer, otorgar una buena actitud ante este padecimiento.

Por otra parte, actualmente en México el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres, al día mueren 18 personas.

“A las mujeres que ahorita están en batalla quiero decirles que se den cuenta que sí se puede, que el cáncer no es muerte, que luchen con todas sus fuerzas, que lean el libro, que se den cuenta cómo sí hay una forma de hacer la batalla”, aconsejó.

Entre otros consejos, la autora dijo que es importante la detención oportuna y el estado de ánimo de las personas, ya que si se está triste, enojado o estresado se reprime el sistema inmunológico y la enfermedad avanza.

“Yo quisiera invitar a descubrir los regalos que en este momento tú tienes, la vida es increíble, hay que vivirla con pasión aun y con las adversidades”, finalizó.