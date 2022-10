Nomás por ser una propuesta de Morena la ley que regula la presencia del Ejército en las calles está en riesgo de aprobarse en el Congreso de Tamaulipas, la verdad es que en el pasado los azules fueron los propulsores de esa medida y, también, los que saben perfectamente que no hay otra opción para mantener aunque sea un poquito de orden en las ciudades.

Vaya pues, de no aprobarse esa reforma en unos meses ya no habría policía suficiente en el Estado de Tamaulipas ni para parar un pleito de borrachos, menos para atender los rondines en las escuelas, o estar pendientes de las colonias donde los robos serían el pan de cada día.

No, a mi tampoco me gusta la idea de que el Ejército ande patrullando en nuestras ciudades, porque tarde o temprano perderá todo su prestigio, igual puede ser más un riesgo que beneficio para el país si caen en tentaciones sus generales y, con certeza, se puede decir que luego de 12 años en las calles ya quedó demostrado que no son la solución para pacificar este México lindo y querido porque también cometen pecados, han sido incapaces de hacer las cosas de tal manera que ya vivíamos en paz.

Sin embargo, la actitud de los panistas es puras ganas de joder a Morena y sus gobiernos sin importar que los tamaulipecos, los del pueblo, seamos los más perjudicados, que nos lleven entre las patas.

¿Quién vigilaría las calles si no se quiere tener al Ejército en las mismas?, no hay fuerza policiaca para ello, el gobierno anterior, el panista de Cabeza de Vaca, fue incapaz de crear una fuerza local suficiente, honesta y bien capacitada para tal menester, sus logros los obtenían mayormente los soldados que patrullaban mientras que a la policía estatal mejor los llevaban a hostigar políticos, a enemigos, y hasta a cometer ilícitos como se presume en algunos casos.

Así las cosas, los Diputados panistas en realidad son una bola de hipócritas que con sus actos siguen demostrando que nos odian, tanto, que es día que por puras cuestiones de conveniencia partidista nos quieren joder otra vez rechazando una reforma para legalizar la presencia del Ejército en las calles a sabiendas de que no tenemos una segunda opción, por fortuna es solo un Estado, por fortuna, esperemos que pronto se le dé legalidad a lo que está sucediendo desde hace más de una década que es tener soldados en las calles haciendo la tarea que la fuerza civil no pudo, no quiso, o de plano por corruptos mejor se cerraron los ojos ante el problema…

La Feria… Por el lado que se le vea la Feria Tamaulipas, que inició en Ciudad Victoria, causa terror más que esperanza de diversión o de recuperar un poco el ánimo perdido durante todo el confinamiento que llevamos.

Respecto a lo económico significa un gasto que no podemos hacer muchos de los victorenses, ni tamaulipecos o mexicanos, ya que el llevar a los niños a divertirse un día podría significar un consumo superior a los mil pesos tan solo en entradas, estacionamiento del carro o pago del transporte, más una pequeña cena y el uso de dos o tres juegos mecánicos, exacto, ya no alcanzaría ni para la compra de cobijas o las cazuelas.

Con un agregado, el dinero que se gasta en esos centros ni siquiera sirve para reactivar la economía local de tal forma que pudiéramos pensar que se van a recuperar empresas y conservarse los empleos, claro, de algo sirve, pero no crea que será la panacea, serán muy contados los beneficiados.

La cartelera de artistas tampoco será de las mejores comparándolas con lo que se presentan en los grandes recintos del país, tres o cuatro personajes o grupos que llaman la atención y el resto mero relleno.

Hay algo peor, es seguro que habrá aglomeraciones de personas y nunca se sabe si entre ellos habrá infectados de coronavirus que estarán en su mismo puesto de tacos, hotdog, o en el restaurante que elija para convivir con sus hijos y familia, recuerde que hay asintomáticos, también quienes confunden una gripa con el covid y otros que saben perfectamente que tienen el virus y siguen en la calle por irresponsables, porque a ellos no les duele nada y creen que en todos es lo mismo.

Finalmente, los viejos decían que la feria quiere feria, es decir, hasta ir a jugar a las canicas o carreras de caballitos implican una inversión de más de cien pesos para ganarse un peluchito que nos puede constar menos, así es, ahí todo es caro.

Ahora, si después de eso es de los privilegiados de salud y económicamente, además quiere ir a la feria, pues adelante, solo sea responsable con usted, los suyos y todos los que habremos de quedarnos en casa, cuídese mucho, haga de la feria un espacio de diversión y de mucha alegría, pero con el cubrebocas, el uso de gel y no tocándose la cara, vaya, no la convierta en una feria que pudiera salirnos mucho muy cara no solo a quienes vayan, si no a todos…