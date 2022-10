1.- Tres semanas completas en Tamaulipas y el nuevo gobierno, oferta una agenda de proyectos a los que habremos de dar seguimiento puntual, y que sean para el bien de todos.

2.- Siguen los ajustes administrativos en todas las áreas y las señales claras. Se van a recrudecer las acciones, porque hay un tonel gasolina encendido que se llama Elección Extraordinaria 2023.

3.- Veremos, si bastaron las palabras de AMLO para Irving Barrios. “Tener un poco de vergüenza porque, si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir: ‘Ahí está mi renuncia, ya me voy’”.

“Pero ahí están aferrados, y lo peor es que algunos hasta cometen delitos o se asocian; como dirían en mi estado, se amacollan con la delincuencia”, es lo que afirmó directo Andrés Manuel López Obrador.

Otros, aseguran que Irving va a nadar de muertito y cooperando. No lo sabemos, pero ahí queda otro indicio interesante ya registrado en medios, sobre la permanente confronta con Acción Nacional.

4.- Cuando todos esperábamos que en lógica política se destrabara el regreso de Hugo Reséndez, como Secretario del Ayuntamiento que preside Lalo Gattas, la línea del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad le mantiene la medida cautelar y le atora.

De pronóstico, porque el asunto lo lleva el juez José Miguel Moreno Castillo. El mismo que fue denunciado por el gobernador Américo Villarreal Anaya por persecución política hacia él y su familia.

El que se lleva, se aguanta en Tamaulipas…. y seguramente que estos temas no se van a quedar así, es lo que se afirma desde el territorio de la Cuarta Transformación.

Incluso el secretario del Ayuntamiento, en receso, realizó una conferencia de prensa para demandar congruencia legal al juez que sigue su causa, que a todas luces es injustificada.

Son tiempos de recuperar la administración e impartición de justicia en Tamaulipas. No es posible que existan casos que atentan contra la gobernabildad, no solo de Victoria, si no de muchos alcaldes y en particular del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, quien ha sido, él y su familia víctimas de persecución político-legal.

“Sabemos de buena fuerte que hay intereses externos que siguen opinando en las decisiones del Supremo Tribunal de Justicia fuera de cuestiones legales y que tienen que ver con temas políticos” y eso ya no es posible, sostuvo.

5.- En Tamaulipas empiezan los ajustes por la austeridad y el Secretario de Administración Jesús Lavín Verástegui, reveló un primer recorte del 15 % a las compensaciones.

Será a partir de octubre, el monto y será igual para el gobernador, los secretarios, los subsecretarios, los directores generales y los directores de área del gobierno de Tamaulipas.

En los territorios amables, claro que la UAT siempre será noticia, porque solo con esta institución, se puede concebir el exitoso destino de la entidad. De ahí parte todo, ha reiterado el Rector de la Máxima Casa de Estudios

Guillermo Mendoza Cavazos, en este contexto, presentó la nueva liga de fútbol soccer “Copa UAT Estatal”, con la que se integrará “la participación de equipos de diversos municipios de la entidad, con el objetivo de sumar a un mayor número de niños y jóvenes a la práctica de este popular deporte”.

Y no es carrilla, pero insisito que fue una mala decisión mantener a Luis Cachorro Cantú en el PAN de Tamaulipas. Sigue distraido, (en el caso de El Moyo solo está “desesperado”) y no aplica con los temas simples.

Por lo mismo, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas le propinó una amonestación pública al Partido Acción Nacional por no retirar la propaganda de elección de gobernador.

Y en el Nuevo Laredo de Carmen Lilia Canturosas ya esperan una enorme derrama económica luego del anunció de que, con 3 mil 359 millones se constuirá la Agencia Nacional de Aduanas de México, un Regimiento de Caballería Motorizado y una Unidad Habitacional Militar.

Del cuarto piso.- Y ya arrancó la Feria Tamaulipas 2022, misma que cuenta con una gran variedad de actividades: Teatro del Pueblo, espectáculos, eventos culturales, muestras gastronómicas, exposición ganadera, show de drones, juegos mecánicos y más espacios de diversión.

Todo en familia y para que la pasen bien se presentarán Duelo, Matisse, Yuridia, Cadetes de Linares vs Cardenales de NL, Los Acosta

Moenia, Sonora Dinamita, Enjambre, Kumbia Kings, Leandro Ríos y Piso 21.

Nostra Política: “El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve”. John Dewey.