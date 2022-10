No hay nada más complicado que decidir qué es lo que vas a desayunar, especialmente, porque siempre estamos corriendo a contra reloj y además, pensamos qué es lo que puede ser la mejor opción, para preparar algo rápido, saludable y delicioso. Y es que todo lo rico, normalmente lleva tiempo, algo, que no siempre tenemos en las mañanas, pero afortunadamente siempre hay opciones para no quedarnos con el estómago vacío durante nuestra jornada.

De acuerdo con los expertos en salud y nutrición, no es nada saludable saltarse el desayuno, porque es la primera comida, después de las 6 u 8 horas de sueño, donde nuestro cuerpo usó todas sus reservas y nutrientes necesarios para repararnos y depurar aquello que ya no necesitamos, para que rindiéramos muy bien al día siguiente y cuando no desayunamos, pues podemos arriesgarnos a tener síntomas, como: dolor de cabeza, mal humor, fatiga a corto plazo y a largo, obesidad, y riesgo de que aumenten tus niveles de glucosa y colesterol.

Por esta razón, hoy hemos decidido decirte cómo hacer un sabroso pan francés, un platillo, que además de no llevarte mucho tiempo, pues tiene un resultado delicioso. Incluso, puede darte toda la energía que necesitas para tu jornada, porque contiene nutrientes, como los carbohidratos del pan y azúcar, así como las proteínas del huevo, leche y otros ingredientes.

¿Qué debe de contener un desayuno saludable?

Cabe señalar, que tanto nutriólogos, como médicos, aseguran que para que un desayuno sea saludable, es necesario que contenga nutrientes como: carbohidratos, que puedes hallar en cereales, galletas y harinas; proteínas que puedes encontrar en productos cárnicos, huevo y hasta algunas semillas, sin olvidar las vitaminas y minerales, que se alojan en frutas y verduras. Por eso, para balancear este platillo, pues más vale que lo complementes con un poco de fruta picada, como el melón, que le va bien.

El pan francés, también llamado tostada francesa, torrija o torreja es un plato que se hace con una rebanada de pan, que se empapa en leche, almíbar o vino y después se reboza con huevo, para después freírse en un sartén con aceite. Se puede endulzar con miel, mermelada o azúcar y además se aromatiza con canela. Es uno de los bocadillos que surgieron en los siglos IV o V, donde se le llamaba aliter dulcia (otro plato dulce).

No se sabe precisamente dónde surgió, porque hay recetas parecidas en España, Francia, Alemania y hasta Reino Unido. Sin embargo, se cree que surgió en Francia porque fue en el siglo XIV cuando en el recetario de Le viandier, de Taillevent, presentaba la receta de las «tostadas doradas» (tostées dorées), que se rebañaban en yema de huevo batido antes de pasarlas por la sartén y espolvorearlas con azúcar. Así que es un desayuno con mucha historia. ¡manos a la obra!

Ingredientes

4 huevos

2/3 taza leche

2 cdas azúcar

1 pizca sal

8 rebanadas pan de caja

2 cdas mantequilla

C/n de aceite para freír el

Azúcar al gusto y canela molida para espolvorear

Miel al gusto para servir

¿Cómo se prepara?