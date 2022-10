La semana pasada, el Gobierno de México anunció que el cubrebocas ya no será obligatorio en espacios cerrados mientras exista una distancia de 1.5 metros entre persona y persona. Sin embargo, muchas personas quedaron con dudas sobre cuándo sí y cuándo no usar esta herramienta para combatir el Covid-19.

La Secretaría de Salud publicó una actualización de las medidas para prevenir la propagación de la Covid-19, entre las cuales está la mencionada, sobre la que se insiste que de no existir la conocida como «sana distancia» se mantiene la indicación de utilizar cubrebocas. Asimismo, se indica que también puede suprimirse el uso de mascarilla si se realiza trabajo físico intenso.

Entre los lineamientos hay excepciones

El cubrebocas seguirá siendo obligatorio en los medios de transporte y las personas que tengan alguna enfermedad del sistema inmune o aquellos que no se hayan vacunado contra la Covid-19 tendrán que utilizar cubrebocas.

«Los puestos de trabajo donde se presente una muy alta exposición a fuentes conocidas o sospechosas de SARS-CoV-2, como las personas trabajadoras del cuidado de la salud, que realizan procedimientos que generan aerosoles, deberán usar cubrebocas N95 (o su equivalente), guantes, bata y protección de ojos”, agregó la instancia.

México suma más de 5.6 millones de contagios desde que se reportó el primer caso el 28 de febrero de 2020.

La OMS respalda la decisión

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los cubrebocas son esenciales para reducir la transmisión y salvar vidas, porque según el tipo de mascarillas, estas podrán utilizarse bien para proteger a las personas sanas o para prevenir una transmisión ulterior, o para ambas opciones. Sin embargo, al no estar en una etapa álgida, no son obligatorios en muchos países.

Su utilización es imperante cuando “en los entornos en los que haya transmisión comunitaria o en conglomerados del SARS-CoV-2, con independencia del estado de vacunación o de si ya se ha pasado la infección”.



También si en lugares cerrados con ventilación suficiente en los que no se pueda mantener un distanciamiento físico mínimo de 1.5 metro. Por lo que lo más recomendable sería prescindir de él en espacios abiertos y aquellos con muy buena ventilación.

¿Por qué no se debe descartar del todo?

Sobre este tema, Francisco Moreno Sánchez, médico Internista e Infectólogo. Premio Nacional de Salud 2020, publicó en Twitter las 5 razones por las cuales no es tan buena idea ya no usar el cubrebocas y son as siguientes:

“La pandemia por COVID-19 no ha terminado, el número de hospitalizados en Europa se ha incrementado, incluso en Suiza, Austria y Alemania ya volvieron a obligar su uso en espacios cerrados. Durante estos años los picos de Europa han ocurrido 3 a 4 semanas antes que en América”.

“Los niveles de vacunación en México contra COVID- 19 alcanzan solo el 70%, ya que la vacunación en los niños se ha retrasado, no se tendran vacunas para variantes y el sistema de salud esta cansado y sin insumos. Está claro que no tenemos el sistema de salud de Dinamarca”.

“El uso de antivirales para COVID-19, solo están «disponibles» a través de la autoridad sanitaria, como parte del control irracional que han tenido en el manejo de la pandemia. Su uso requiere que se empleen en los 5 primeros días, lo cual es imposible con esta burocracia”.

“ Estamos entrando a la temporada invernal , en los dos últimos años el número de casos de influenza y otros virus respiratorios fue muy por debajo de lo sucedido en años anteriores. Con el cubrebocas no solo nos protegemos de COVID-19 sino también de otros virus”.

¿Es el fin de la pandemia?

Hace un par de semanas, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que con diez veces menos de muertes semanales ahora que en el pico de la pandemia (enero de 2021) y dos tercios de la población mundial vacunada, el mundo está «en mejor posición que nunca» para poner fin a la pandemia. En rueda de prensa virtual desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas, el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud reiteró que «el fin de la pandemia está a la vista, pero aún no hemos llegado a él».

«En muchos países las restricciones se han levantado, la vida ya se parece a la que había antes de la pandemia, pero las 10 mil muertes actuales aún son demasiadas, y muchas de ellas podrían evitarse», afirmó el experto etíope.

Por otro lado, Tedros subrayó que tres cuartas partes de dos grandes colectivos de riesgo, las personas mayores y los trabajadores sanitarios, forman parte del 66 % de vacunados globalmente, otro motivo para el optimismo, aunque «aún hay grandes brechas en la inmunización de países de ingresos medios y bajos».

El coronavirus «sigue extendiéndose, cambiando, y continúa el riesgo de que surjan nuevas variantes peligrosas», aseguró. «Hemos pasado dos años y medio en un largo y oscuro túnel y ya vemos un poco de luz al final de él, pero queda mucho por andar y el túnel sigue siendo largo y lleno de obstáculos», afirmó el director general.